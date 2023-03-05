Руководители области и города приняли участие в Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины

4 марта во Львове состоялся первый Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины. Он собрал около 1,6 тыс. участников, большинство из которых присоединились к заседанию видеосвязью — в том числе и международные партнеры Украины. От Днепра и области присоединились глава Днепропетровской ВГА Сергей Лысак, председатель облсовета Николай Лукашук и городской голова Днепра Борис Филатов.

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Во время заседания Глава государства Владимир Зеленский назвал это особым масштабом и отметил, что вопросы экономики и социального обеспечения людей иногда решаются скорее именно на местном уровне. Президент добавил, что кроме приближения Победы требуется также оперативное принятие важных для людей и будущего страны решений.

Основными темами Конгресса стали безопасность и оборона, социальная защита людей и гуманитарная ситуация на временно оккупированных и уже освобожденных территориях. А еще перспективы восстановления энергетической инфраструктуры и восстановление разрушенных россиянами домов, учебных и медицинских учреждений. "Ситуация на Днепропетровщине контролируемая. Держим регион. Каждый - на своем фронте. Победим", - отметил Сергей Лысак.

Со своей стороны, комментируя итоги Конгресса, Филатов отметил, что единение усилий власти на всех уровнях делает страну и все ее города более сильными в противостоянии российским оккупантам. "Днепр и дальше будет делать все, чтобы люди здесь могли продолжать жить нормальной жизнью. Насколько это возможно в условиях этой ужасной войны. Мы будем продолжать работать. Все вместе. Горсовет, Днепропетровский ВГА, облсовет. Без усталости. Каждый на своем месте и ради общей цели - Украинской Победы", - сказал городской голова Днепра.

Отметим также, что накануне на заседании президиума, в который одним из немногих городских председателей входит Борис Филатов, также было отмечено возвращение к плановой работе Конгресса.