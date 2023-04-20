Руководители Днепра и области приняли участие в Международном саммите городов и регионов

20 апреля в столице прошел Международный саммит городов и регионов, в котором приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители всего 40 государств. К саммиту присоединились и руководители Днепра и области.

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"Наша сила - в наших людях. В наших общинах, в нашей способности действовать ради общей цели, в том числе и децентрализованно - когда это нужно; а когда мы нуждаемся в единстве и именно государственном действии - это достигается прежде всего верой людей в Украину и доверием людей - своей государству, его защитникам и защитницам, друг другу. Я очень благодарен нашему большинству общин и всем нашим людям", – сказал Владимир Зеленский.

Саммит собрал также представителей украинского правительства, областей и местного самоуправления. В их числе и руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, председатель облсовета Николай Лукашук и мэр Днепра Борис Филатов.

"Все съехались в Киев, чтобы говорить об Украине. О вызовах, с которыми она столкнулась и как их преодолеть. А еще подписать конкретные соглашения о сотрудничестве", - отметил Сергей Лысак.

Основными темами большого саммита стали реинтеграция территорий, гуманитарная ситуация, разминирование и восстановление обезображенных Россией общин.