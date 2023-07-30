Руководители Днепра и области приняли участие в Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины

30 июля в Ивано-Франковске под председательством Владимира Зеленского прошел очередной Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины. Традиционно заседание собрало глав правительства и парламента, профильных министров, руководителей областей, лидеров местного самоуправления и ряд международных партнеров.

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От Днепра и области к нему присоединились председатель ДнепрОВА Сергей Лысак, председатель облсовета Николай Лукашук и городской глава Днепра Борис Филатов, который накануне также принимал участие в заседании президиума Конгресса, членом которого он является.

Президент Владимир Зеленский отметил три магистральных темы заседания – в частности, восприятие людьми работы государственной и местной власти через призму расходов бюджетов разного уровня.

"Местные бюджеты имеют существенные ресурсы, которые нужно тратить с государственной позиции. Все видят, каковы потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Следовательно, все бюджеты – и государственный, и местный – должны соответствовать приоритету номер один, а именно обороне. Помощь нашим воинам, помощь защиты, помощь семьям наших героев и в целом защиты жизни", – сказал президент Владимир Зеленский.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников назвал Днепр примером поддержки Сил обороны: "Есть громады, которые работают полноценно на победу. Например, город-миллионник Днепр системно на сотни миллионов гривен поддерживает разные структуры Сил обороны".

Со своей стороны мэр Днепра Борис Филатов отметил: "Город и дальше будет работать в полной координации с военными, чтобы обеспечивать их необходимыми техникой и оборудованием".

Также в повестке дня были вопросы устойчивости работы критической инфраструктуры в грядущий отопительный сезон и обсуждение международных гарантий безопасности. "Скажу однозначно – все понимают ответственность и работают! Все ради Победы, спокойствия и комфорта наших людей", – сказал Сергей Лысак.