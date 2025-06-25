Раненые поступали целыми семьями: в Днепре городская больница спасла 123 пострадавших от взрывов 24 июня

24 июня 2025 года травматологическое отделение одной из больниц Днепра приняло рекордное количество пострадавших – 123 человека – после взрывов в городе. Как сообщил заведующий отделением Юрий, медицинский персонал оперативно оказал помощь всем обратившимся, завершив необходимые операции к вечеру того же дня.

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Из общего количества пациентов 64 человека нуждались в госпитализации, а 12 находятся в реанимации с тяжелыми травмами. "Все они стабильны, угрозы жизни нет. Мы оказали всю необходимую помощь, включая переливание крови", – отметил Юрий.

По его словам, среди ранений преобладали поражения стеклом – множественные, но неглубокие – и взрывные травмы, характерные для боевых действий, в частности ранения конечностей, проникающие травмы брюшной и грудной полостей, а также повреждения магистральных сосудов.

Среди пострадавших были мужчины, женщины и восемь детей, в том числе четырехлетние. Детей после первичной помощи или переводили в детские больницы, или отправляли домой с родственниками. "Когда поступает много людей, все требуют внимания – и дети, и взрослые", –объяснил Юрий.

Первые пострадавшие, с более легкими травмами, начали прибывать еще до обеда, некоторые самостоятельно. Впоследствии скорые доставляли тяжелораненых. Несмотря на наплыв, больница справилась благодаря четкой организации и запасам материалов. "Мы давно подготовлены к таким ситуациям, все необходимое было готово", – подчеркнул заведующий.

Сейчас отделение возвращается к плановым операциям, но для некоторых пациентов впереди длительное лечение, в частности восстановительные операции для заживления переломов и ран. Юрий призвал горожан сдавать донорскую кровь: "Война продолжается, кровь нужна постоянно. Призываю всех, кто может, обращаться на станции переливания".

Травматологическое отделение Днепра продемонстрировало высокий уровень готовности и профессионализма, оперативно справившись с массовым поступлением пострадавших. Жителей города просят поддержать медиков донорством крови.