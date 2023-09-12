Работы завершат к концу недели: Филатов проверил ремонт улицы Рабочей в Днепре

В Днепре завершают ремонт ул. Рабочей является одной из самых оживленных дорог в городе. Масштабное обновление здесь производятся впервые за последние почти десять лет – исправляя, в частности, огрехи предыдущих работ, заказчиком которых тогда была область.

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"У жителей были жалобы о состоянии дорожного покрытия на улице Рабочей, поэтому сейчас мы фактически исправляем чужие ошибки. К концу недели уже все закончим. Сейчас все делается качественно — не только дорожное покрытие, но и примыкание к основным улицам", – сказал городской голова. Днепр Борис Филатов.

Он подчеркнул, что мэрия будет делать как можно больше, пока позволяют погодные условия.

Так, на Рабочей строители охватили участок в 3,5 км – от проспекта Леси Украинки до ул. Криворожской.

Местный житель Михаил Алексеевич созерцает финальные работы строителей, выгуливая своего пса Шабата. Муж говорит: обновления здесь все ждали уже давно.

"Очень хорошо оцениваю (ремонт дороги, – Ред.). Нравится порядок. Все хорошо. Если бы все так работали. Очень нужно было делать, потому что она была "убита" из-за большого потока идущего транспорта", - рассказал мужчина.

Кроме нового асфальта вдоль всей улицы, сделали несколько прилегающих дворов. А еще – тротуар в районе ул. Нацгвардии, ведь на тот участок много сетовали люди.

"Последние годы здесь были ямы, невозможно было машиной проехать. Сейчас гораздо лучше, конечно", – комментирует ремонт днепрянка Яна.

Девушка убеждена, что сейчас нужно держать четкий баланс – помогать силам обороны и работать в городском хозяйстве:

"Надо балансировать. Жизнь продолжается, нужно жить. Мы же идем в Европу – к лучшей жизни".