''Работали с первой минуты'': Филатов проверил восстановление дома в Днепре, в который попала ракета РФ

В многоэтажке на Победе, куда 14 января россияне попали в ракету Х-22, завершен базовый этап восстановления. Мэр Днепра Борис Филатов проверил, как восстанавливают дом.

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"С первой минуты, как в 118-й дом на жилмассиве Победа попала российская ракета, наши коммунальщики начали работать и восстанавливать то, что было разрушено взрывом", – сказал Борис Филатов.

Уже в течение первой недели после трагедии в неповрежденные 16 подъездов вернули воду, отопление, свет и газ. Затем запустили лифты. Мэр Днепра отметил, что в первом подъезде 5-го корпуса для установки ожидают лифт, который вызвался приобрести частная компания "Новая Почта", и поблагодарил ее за инициативу. Сейчас в квартирах, где специалисты подтвердили безопасность пребывания, вставили уже 1322 окна и сделали откосы.

"Сделали замеры, а потом десять дней – и окна готовы всем сразу. Молодцы. Это же какое количество, а все отремонтировали, поставили. Даже откосы. Все утеплили. Вот все в подъездах – тоже не было ни одного окна. Бригады так оперативно разделились по квартирам и слаженно так (работали, – ред.)", – рассказала жительница одного из блоков Инна. Женщина также заметила: несмотря на то, что в квартирах до сих пор чувствуется вонь сгоревшего топлива российской ракеты, вернуться к уцелевшему жилью захотели почти все жители.

В домах, которые пока стоят без хозяев, выбитые стекла коммунальщики затянули пленкой. Но если жильцы захотят вернуться, по восстановлению окон им нужно будет обратиться в "Жилсервис-14".

Следующий этап работ будет зависеть от заключения технических экспертов и строителей. Именно они должны определить, как безопасно демонтировать остатки двух уничтоженных ракетой подъездов, а остальные блоки – укрепить и утеплить.

Ожидается, что окончательное решение будет озвучено через три месяца. Оно будет базироваться, в частности, на исследованиях почвы, пробы которой уже сняты, и других расчетах, которые определят выносливость конструкций. О начале демонтажа людей сообщат заранее.

Как известно, удар российской ракеты унес жизни 46 человек. Наголову было разрушено 63 квартиры, которые находятся в двух подъездах над тамошней амбулаторией. Еще десятки домов получили повреждения.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что город продолжает поддерживать всех, кому это нужно. Мэрия имеет согласованный механизм выплат материальной помощи пострадавшим. Соответствующие предписания уже формируются.