'Публичная ответственность': Филатов отреагировал на трагедию в столице, рассказав, какие меры будут приняты в Днепре

После произошедшей в столице трагедии мэр Днепра Борис Филатов заявил, что только публичность может преодолеть препятствия между некоторыми ведомствами, возникающими с обустройством укрытий. Об этом он сообщил в Facebook, отметив также, что работу профильных городских служб будут следить еще сильнее.

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"Я хочу просто напомнить всем, кого это касается. ГСЧС, которая не дает согласия на реконструкцию укрытий, потому что "не отвечает нормам". Фонду госимущества, который сел своей толстой задницей на кучу бомбоубежищ и делает вид, что это ценное имущество, которое не нужно отдать Городу, а можно продать с выгодой. Правоохранителям, которые не считают нужным привести в нормальное состояние огромное количество частных субъектов, не пускающих к себе граждан во время воздушных тревог (ЖК "Рыбинский", паскуда, тебе особый привет). Ну и, конечно, своим подчиненным, которых десятки тысяч, но кто-то, похоже, расслабил свои булки", – отметил Филатов.

В обнародованном им распоряжении, в частности, говорится, что департаменты ЖКХ, здравоохранения, гуманитарной политики, административных услуг, а также молодежной политики и национально-патриотического воспитания должны обеспечивать круглосуточный доступ к укрытиям в подчиненных им зданиях. Также департамент общественного порядка и гражданской защиты проверит все жалобы горожан по недопущению в хранилища. Результаты передадут в правоохранительные органы, а с нарушителями среди руководителей коммунальных предприятий, учреждений и заведений безотлагательно разорвут трудовые контракты.