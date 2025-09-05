Проект 'Движение без барьеров' в Днепре: реализована пятая часть плана

В Днепре продолжаются работы по созданию первого безбарьерного маршрута, который является частью всеукраинской инициативы первой леди Украины Елены Зеленской "Без барьеров". Маршрут будет пролегать от площади Соборной через проспект Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала. На сегодня выполнено 20% от общего объема запланированных работ.

Завершенные и текущие работы

Видео дня

Полностью завершено обустройство участка возле перекрестка проспектов Дмитрия Яворницкого и Науки. Территория приведена в соответствие с требованиями универсального дизайна: установлено удобное покрытие, осуществлено зонирование, снижены бордюры.

Представители общественных организаций отмечают положительные изменения. По словам председателя ОО "Океан Добра" и амбассадора проекта "Движение без барьеров" Ольги Волковой, ранее на этом участке были бордюры высотой 20 см из неровного камня, что создавало значительные препятствия для маломобильных лиц.

Амбассадор проекта Сергей Подзюбан отметил, что городские власти при проведении ремонтных работ придерживаются принципов доступности и качества. В районах с новыми тротуарами обеспечено соблюдение нормативов, правильные наклоны и беспрепятственное движение.

Работы возле НТУ "Днепровская политехника"

Текущие работы проводятся возле Национального технического университета "Днепровская политехника". Выполняется понижение бордюров и установка тактильных элементов для маломобильных групп населения. Работы осуществляются поэтапно с учетом временных ограничений для пешеходов и транспорта. Общая площадь обновляемого тротуара составит около 4 тысяч квадратных метров.

По информации заместителя городского головы Игоря Маковцева, в рамках проекта "Движение без барьеров" уже построены две современные инклюзивные трамвайные остановки "Исторический музей" и отремонтировано несколько участков пути на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Реконструкция трамвайных путей

Параллельно проводится масштабная реконструкция трамвайного пути маршрута №1 по улицам Владимира Мономаха, Центральной и Липинского. Целью является подготовка к запуску низкопольных трамваев, первый из которых ожидается до конца текущего года. Общая протяженность обновляемого участка составляет 1002 метра в одноколейном измерении.

В конце июня завершен первый этап – ремонт перекрестка проспекта Дмитрия Яворницкого с улицами Короленко и Владимира Мономаха. Сейчас работы сосредоточены на втором этапе в транспортном узле на пересечении улиц Липинского и Центральной.

График завершения работ

Второй этап планируется завершить ко Дню города (13 сентября) с открытием обновленного маршрута №1-К, который соединит Университет науки и технологий с улицей Центральной. Третий этап предусматривает обновление пути по улице Центральной и обустройство новой трамвайной остановки возле ЦУМа с современной посадочной платформой в соответствии с требованиями доступности. Полное завершение реконструкции и возобновление движения трамвая №1 запланировано до 16 октября.