Про бизнес, аэропорт и будущее Днепра: Геннадий Корбан дал большое интервью. Видео

Глава общественного совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан дал большое интервью, в котором, в частности, рассказал, как он прошел путь от рейдера до визионера, как договаривался с президентами и почему ему в Амстердаме некомфортно.

Интервью с Корбаном вышло в эфире телеканала DniproTV. Эксклюзивно для программы "ПравДа" бизнесмен рассказал о своей юности, бизнесе, планах на развитие Днепра, будет ли в городе аэропорт и многих интересных для общественности темах, передает "Наше місто".

Геннадий Корбан — человек, которого для интервью стремятся заполучить многие всеукраинские СМИ. В откровенном разговоре он рассказал о планах реконструкций и видении будущего Днепра.