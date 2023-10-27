Посол Италии Дзадзо посетил одну из больниц Днепра и анонсировал поддержку города в медицинской отрасли – реабилитации и протезировании раненых

27 октября посол Италии Пьер Франческо Дзадзо вместе с мэром Днепра Борисом Филатовым посетили одну из самых больших больниц города, где, в частности, работает мощное отделение реабилитации военных.

"Я очень поражен и думаю, что нам действительно нужно сотрудничать с вами. Мы с нетерпением ждем возможности оказать нашу помощь в медицинской отрасли. Для меня было очень важно приехать сюда, потому что я понимаю, что большинство раненых солдат привозят сюда – в Днепр", – подчеркнул господин посол.

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Представители дипломатической миссии Италии также осмотрели хирургическое, кардиологическое и ряд отделений больницы.

"Благодарен итальянским коллегам, что они приехали именно в муниципальную больницу. Потому что основная нагрузка по раненым сейчас идет именно на городские больницы. Итальянцы очень хотят нам помогать. Конкретные формы мы будем обсуждать дальше. Есть предварительные договоренности, чтобы итальянские муниципальные больницы (очень мощные) с нашими больницами", – отметил Филатов.

Мэр Днепра также добавил, что в настоящее время получил от посольства Италии приглашение на визит в Милан – чтобы провести переговоры по установлению с этим большим городом побратимских отношений.