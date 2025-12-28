Последняя партия трамваев из Лейпцига выходит на маршруты Днепра уже со следующей недели

Коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" со следующей недели выпускает на маршруты города последние 5 вагонов Tatra T4D-M1, которые поступили из города Лейпцига в 2024 году.

Видео дня

Эти трамваи прошли полную диагностику, наладку всех систем, адаптацию под наш стандарт колеи и брендинг.

Вагоны должны заменить уже совсем устаревшие единицы подвижного состава. Эти трамваи прошли глубокую модернизацию еще в Германии. Там им заменили системы управления, установили современное оборудование, обновили салоны. Благодаря модернизации эти вагоны значительно энергоэффективнее, чем старые трамваи с реостатными системами управления.

"Мы планировали списать все заменяемые вагоны, но изобрели более интересные решения. Кроме пассажирского подвижного состава, предприятие содержит большой парк служебного рельсового транспорта, в частности грузовые и учебные трамваи. К сожалению, старые вагоны уже морально устарели для выпуска на маршруты на постоянной основе, но некоторые из них вполне соответствовали требованиям для работы в качестве служебных. Два вагона переоборудовали, ими заменили соответствующее количество изношенных служебных трамваев. На базе вагонов Tatra T3SU мы сделали один вагон В-52 (грузовой) и один вагон ВН-2 (погрузочно-учебный). Кузова и салоны вагонов получили специальное оборудование, а учебный также получил переработанную кабину водителя, адаптированную под учебный процесс с предусмотренным местом для инструктора", – рассказал заместитель директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Александр Лещенко. Он 27 декабря дежурит по городу.

Начальник цеха эксплуатации трамвайного депо № 3 КП "Днепровский электротранспорт" Евгений Корогод добавил: "Это последние из трамваев, которые город получил из Лейпцига в начале 2024 года. Сегодня мы представляем один единичный трамвай и два трамвая, которые будут работать по системе многих единиц. Они выходят на маршруты уже со следующей недели: два из них будут курсировать на 11-м и 15-м трамвайных маршрутах, а единичный — на маршруте № 5. Все остальные вагоны из этой поставки уже давно работают на линии и перевозят пассажиров. Также есть два переоборудованные служебные вагоны, которые ранее были пассажирскими. Один из них – грузовой, другой – погрузочно-учебный. Учебный вагон будут использовать для подготовки новых водителей трамваев, а также для выполнения служебных задач, в частности в зимний период".

Следующая локация проверки – пункт несокрушимости (ул. Николая Руденко, 106). На базе КП "Днепровский электротранспорт" организовано 6 пунктов несокрушимости по адресам: – проспект Сергея Нигояна, 49,– улица Холодильная, 2,– проспект Богдана Хмельницкого, 31-А,– улица Николая Руденко, 106,– проспект Свободы, 74,– улица Бориса Кротова, 15-А.Они вполне оснащены всем необходимым: удлинителями, Wi-Fi, есть туалет, аптечка, техническая и питьевая вода и тому подобное. Также есть пандус и кнопка вызова дежурного, чтобы тот, в случае необходимости, помог маломобильным людям заехать в пункт.

"Здесь днепряне могут зарядить свои электроустройства, согреться, послушать радио, выпить горячего чая. Генераторы в постоянной готовности и установлены в соответствии с нормами. Этот пункт вмещает до 50 человек", – добавил Александр Лещенко.