После атаки свет вернули более 51 тысячи жителей левобережья Днепра

Более 51,5 тысячи жителей левобережных районов Днепра снова имеют электроснабжение после масштабной вражеской атаки. Восстановление технической возможности продолжалось пять суток непрерывной работы энергетиков.

После пяти суток непрерывной работы энергетики восстановили техническую возможность электроснабжения для более 51 500 жителей левобережных районов Днепра. Об этом сообщили в ДТЭК.

Полное капитальное восстановление поврежденного объекта требует значительного времени, поэтому для скорейшего возвращения света специалисты построили временную схему питания. Работы продолжались круглосуточно – несмотря на снег, ветер, морозы и постоянные воздушные тревоги. Параллельно энергокомпания сотрудничала с местными властями, чтобы обеспечить электроснабжением критические объекты города.

Энергетики призывают жителей помочь удержать стабильную работу сети. После восстановления электричества просят не включать сразу мощные приборы – чайники, бойлеры, обогреватели – а подождать 20–30 минут. Также рекомендуют включать технику по очереди, чтобы избежать перегрузок и повторных аварий.

После последней атаки без света пока остаются около 4 тысяч семей на правобережной части Днепра. К восстановительным работам энергетики берутся сразу после получения разрешений от военных и ГСЧС.

Жителей просят следить за актуальными графиками отключений и статусом электроснабжения на официальных ресурсах энергокомпании.