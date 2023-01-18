Попытка подкупа мэра Днепра: НАБУ и САП направили дело в суд

Бывший нардеп, разоблаченный на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра, оказался на скамье подсудимых. Относительно него НАБУ и САП 18 января направили в суд обвинительный акт. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

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На скамье подсудимых экснардеп оказался уже второй раз, ведь он обвинен также по делу по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии, которая сейчас слушается в ВАКС.

22 млн евро DASH – одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине. Эти средства должны были обеспечить "лояльность" мэра при заключении с подконтрольными нардепу компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.