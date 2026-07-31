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Помощь пожилым людям: как социальные работники Днепра работают в пригороде

Мария Шевчук
Днепр
2 минуты
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В настоящее время его сотрудники ухаживают за 138 пожилыми людьми и лицами с инвалидностью
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В Краснополье работает отделение "Уход на дому" Днепровского городского территориального центра социального обслуживания. В настоящее время его сотрудники оказывают помощь 138 пожилым людям и лицам с инвалидностью, которые в силу возраста или состояния здоровья нуждаются в постоянной поддержке.

Одна из подопечных терцентра, Любовь Сита, пользуется его услугами ещё с 2003 года. Она рассказывает, что приходит сюда не только за необходимой помощью, но и за общением. По её словам, с годами здоровье не улучшается, однако внимание и поддержка сотрудников центра помогают не терять оптимизма. Женщина признаётся, что для людей почтенного возраста внимание зачастую не менее важно, чем сама помощь.

Помощь пожилым людям: как социальные работники Днепра работают в пригороде

Социальный работник Ольга Гриб ежедневно ухаживает за десятью подопечными, а при необходимости подменяет коллег и помогает еще шести людям. В ее обязанности входит покупка продуктов и лекарств, уборка, помощь по хозяйству и выполнение других бытовых дел. Самому пожилому подопечному, за которым она ухаживает, – 91 год. Самой важной частью своей работы женщина называет именно общение, ведь пожилые люди с нетерпением ждут этих встреч и нуждаются не только в практической помощи, но и в обычном разговоре.

Особенность работы в Краснополье заключается в том, что это район частной застройки. Поэтому социальным работникам приходится помогать не только в доме, но и по хозяйству, а также на придомовой территории.

Помощь пожилым людям: как социальные работники Днепра работают в пригороде

В Днепровском городском территориальном центре социального обслуживания отмечают, что почти треть подопечных этого отделения – люди с инвалидностью I и II групп, а также люди с низким уровнем двигательной активности. В то же время в самом отделении создают комфортные условия для работы социальных работников: обновляют помещения, улучшают материально-техническую базу, а во время отключений электроэнергии обеспечивают возможность согреться и отдохнуть перед следующими выездами. Это позволяет непрерывно оказывать помощь даже несмотря на вызовы военного времени и удаленность района.

Помощь пожилым людям: как социальные работники Днепра работают в пригороде

Для многих подопечных социальные работники стали людьми, которые не только помогают решать бытовые вопросы, но и возвращают ощущение заботы, поддержки и уверенности в том, что они не остались наедине со своими проблемами.

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