Помощь пожилым людям: как социальные работники Днепра работают в пригороде

В Краснополье работает отделение "Уход на дому" Днепровского городского территориального центра социального обслуживания. В настоящее время его сотрудники оказывают помощь 138 пожилым людям и лицам с инвалидностью, которые в силу возраста или состояния здоровья нуждаются в постоянной поддержке.

Видео дня

Одна из подопечных терцентра, Любовь Сита, пользуется его услугами ещё с 2003 года. Она рассказывает, что приходит сюда не только за необходимой помощью, но и за общением. По её словам, с годами здоровье не улучшается, однако внимание и поддержка сотрудников центра помогают не терять оптимизма. Женщина признаётся, что для людей почтенного возраста внимание зачастую не менее важно, чем сама помощь.

Социальный работник Ольга Гриб ежедневно ухаживает за десятью подопечными, а при необходимости подменяет коллег и помогает еще шести людям. В ее обязанности входит покупка продуктов и лекарств, уборка, помощь по хозяйству и выполнение других бытовых дел. Самому пожилому подопечному, за которым она ухаживает, – 91 год. Самой важной частью своей работы женщина называет именно общение, ведь пожилые люди с нетерпением ждут этих встреч и нуждаются не только в практической помощи, но и в обычном разговоре.

Главные истории дня

Особенность работы в Краснополье заключается в том, что это район частной застройки. Поэтому социальным работникам приходится помогать не только в доме, но и по хозяйству, а также на придомовой территории.

В Днепровском городском территориальном центре социального обслуживания отмечают, что почти треть подопечных этого отделения – люди с инвалидностью I и II групп, а также люди с низким уровнем двигательной активности. В то же время в самом отделении создают комфортные условия для работы социальных работников: обновляют помещения, улучшают материально-техническую базу, а во время отключений электроэнергии обеспечивают возможность согреться и отдохнуть перед следующими выездами. Это позволяет непрерывно оказывать помощь даже несмотря на вызовы военного времени и удаленность района.

Для многих подопечных социальные работники стали людьми, которые не только помогают решать бытовые вопросы, но и возвращают ощущение заботы, поддержки и уверенности в том, что они не остались наедине со своими проблемами.