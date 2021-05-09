'Помним. Гордимся': днепряне оставляют слова благодарности защитникам на стене памяти под открытым небом

Днепр отмечает 76-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. В городе чествуют защитников — соблюдая все карантинные меры. 9 мая мэр Борис Филатов также присоединился к памятной акции "Герои Днепра, помним!".

"Спасибо деду Трофиму за Победу. Спасибо всем ветеранам. Помним и гордимся", — отметил Борис Филатов в своей заметке для доски благодарности ветеранам Второй мировой.

Днепрянка Ирина уверена — такой формат удобный и интересный.

"Мой дедушка прошел войну. Он защищал Украину. Дошел до Австрии, где встретил победу. Поэтому в этот день хочется выразить всем благодарность за победу. Тем более, когда предлагают такой замечательный формат для этого", — рассказала женщина.

Позже все послания передадут в Музей истории Днепра.