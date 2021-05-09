"Помним. Гордимся": днепряне оставляют слова благодарности защитникам на стене памяти под открытым небом
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Днепр отмечает 76-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. В городе чествуют защитников — соблюдая все карантинные меры. 9 мая мэр Борис Филатов также присоединился к памятной акции "Герои Днепра, помним!".
"Спасибо деду Трофиму за Победу. Спасибо всем ветеранам. Помним и гордимся", — отметил Борис Филатов в своей заметке для доски благодарности ветеранам Второй мировой.
Днепрянка Ирина уверена — такой формат удобный и интересный.
"Мой дедушка прошел войну. Он защищал Украину. Дошел до Австрии, где встретил победу. Поэтому в этот день хочется выразить всем благодарность за победу. Тем более, когда предлагают такой замечательный формат для этого", — рассказала женщина.
Позже все послания передадут в Музей истории Днепра.