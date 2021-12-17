В Днепре из партии Загида Краснова уходят депутаты

Из партии Днепровского политика Загида Краснова "Громадская Сила" один за другим уходят депутаты. Что стало причиной раскола политпартии разбирался 49000.com.ua.

Первым партию покинул Александр Мирошниченко. 1 декабря он подал заявление о сложении депутатских полномочий. Он объяснил свое решение тем, что "так надо и пришло время".

Через неделю - 8 декабря о выходе с партии заявил на своей странице в Facebook приближенный одиозного политика Вадим Полишко. Он сообщил, что мол готов раскрыть всю подноготную днепровского политикума и желает уйти достойно.

Вслед за ним о сложении депутатских полномочий заявил один из мастодонтов днепровской политики, — завсегдатай политсилы Краснова и действующий депутат Днепровского горсовета от партии "Громадская Сила" Алексей Пермяков.

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"В СМИ он фигурирует не иначе, как бывший смотрящий за АНД районом от Загида Краснова. Неужели бывший глава АНД-райсовета вот так просто отвернулся от своего идейного вдохновителя? Как оказалось, он также выходит из политики по причине "навеянного стремления к переменам", - отмечает издание.

По словам журналистов, 2021-й год стал действительно сложным для всех приближенных Загида Краснова. Одиозного политика накрыл так называемый "эффект бумеранга".

"Вступая в открытое противостояние с городской властью, Краснов совершенно позабыл о собственных грехах. Так, внимание общественности сконцентрировалось на многочисленных коррупционных скандалах, отжиме городской земли, скандальном ресторане "РИО", построенном без каких-либо разрешительных документах, а также незаконных билбордах. Чего стоит история депутата-педофила Александра Глебкина, которого Загид Краснов пригрел под "партийным крылом. И наконец, вот уже месяц общественность требует от центральной власти обратить внимание на связь Загида Краснова с беглым сепаратистом Олегом Царевым. Более того, многочисленные обращения активистов были приняты сразу в 2 профильных комитета Рады, а одиозному Днепровскому политику грозят персональные санкции.", — говорится в расследовании.

Журналисты убеждены, что Краснов становится токсичным для своего же окружения. Бывшие соратники бегут с тонущего корабля, спасая остатки имиджа.

"Ожидаемо, мало кто захочет заниматься политикой рядом с обвиненным в коррупции, а также в связях с сепаратистами и в "перспективах" получить запрет на въезд в какую-нибудь теплую страну Евросоюза. С другой стороны, "Громадская Сила", как политсила потенциального члена санкционного списка гарантирует клеймо политика-неудачника, ограничивая трехэтажные амбиции её членов до уровня депутатов местных советов.

Увы, любая из настоящих причин ухода членов "Громадской Силы", – это удар ниже пояса избирателям, доверившим представлять их интересы в городском совете Днепра", подытожили журналисты.