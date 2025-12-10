Поддержка и фундамент жизни: в Днепре еще 21 семья переселенцев из Мариуполя получила ключи от социального жилья

В Днепре продолжают реализовывать масштабную программу поддержки переселенцев из Мариуполя. Еще 21 семья получила ключи от социальных квартир в рамках проекта "ЯМариуполь.Жилье". Инициатива стала результатом сотрудничества мэрий Днепра и Мариуполя при участии правительства Франции, международных организаций и благотворительных миссий.

За почти три года в городе провели реновацию трех крупных зданий, которые стали новыми домами для более 400 семей. Все квартиры полностью оборудованы мебелью и техникой. Дома имеют детские игровые комнаты, зоны релакса, коворкинги, спортивный зал и Game Book Room. Также в Днепре позаботились о благоустройстве территории неподалеку социального жилья.

"Я горд тем, что Днепр был первым городом, который принимал мариупольцев после начала полномасштабной войны. Первый центр "Я – Мариуполь" был открыт именно в Днепре. Я рад, что как тогда, так и сейчас мы делаем все, что от нас требуется. Спасибо всем коллегам и партнерам, причастным к этому событию. И, дорогие друзья, хотя вы остались мариупольцами, но вы также и наши дорогие днепряне", – сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Поддержку громады Днепра отметил и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко:

"Это – поддержка и фундамент жизни. И все невозможное становится возможным, когда ты не один. Я благодарен своему другу Борису Филатову. Потому что когда было больно, когда нужно было вытаскивать людей из ада, такие общины, как Днепр, протянули руку. Уважение и благодарность за всю помощь и постоянную поддержку. Громадам, государству и нашим партнерам на всех уровнях".

Среди новых жителей – господин Валерий, который вместе с семьей живет в Днепре уже более трех лет. Сначала семья арендовала жилье, позже временно проживала у знакомых. Теперь мужчина радуется, что получил отдельную квартиру – причем буквально рядом с домом взрослых детей.

"Очень все нравится, потому что есть все для жизни. Были у нас такие квартиры, где не было ничего. А теперь все новенькое, все есть для жизни. Я доволен. У нас здесь дети еще живут — дочь, зять и внучка. Будем просто жить через стенку. То жили в одной комнате, в одной квартире. А теперь будем жить отдельно, и будем общаться", – говорит Валерий.

Проект "ЯМариуполь.Жилье" в Днепре продолжает действовать, а в городском совете отмечают: помощь переселенцам остается одним из приоритетов муниципальной политики.