Под Днепром из-за стройки разрушили древний курган: СМИ назвали виновных

В Днепропетровской области в элитном поселке Новоалександровка под прикрытием археологического исследования якобы под застройку уничтожили 5-тысячелетний курган.

Об этом сообщает издание 49000. По информации всеукраинского движения "Хранители курганов", курган размерами 120 на 80 метров снесли, несмотря на то, что он был под защитой Закона Украины "Об охране культурного наследия", и имел охранный номер 6048.

Как пишут журналисты, в кургане кроме древних захоронений была и сравнительно свежая могила – там был похоронен первый председатель местного колхоза Павел Емельянович Шевченко. Как предполагают в движении "Хранители курганов", на этом месте хотят построить элитные коттеджи.

Как утверждает СМИ, бульдозерные работы по сносу памятника, заказали в интересах застройщика – ООО "СНВ-групп" из группы компаний "Комфорт Сити", за которой стоит бизнесмен Олег Капустин. Только официально специализированное государственное предприятие "Научно-исследовательский центр "Охранная археологическая служба" Института археологии НАНУ получило на это узаконенное им же преступление более 1,3 миллиона гривен.

Охранная зона этого памятника, как сказано в материале, мешала застройщику проложить прямо через ее участок сети до нового элитного городка, строительство которого началось 23 марта этого года на территории 7 гектаров по улице Полевой, 21, рядом с Запорожским шоссе.

"Исследования" умышленно выполнено не современными, а сокрушительными методами середины прошлого века. Полностью разрушили надгробную насыпь кургана более 8 метров высотой и 50 метров в ширину. Теперь это позволит не только уменьшить охранные зоны, но и при необходимости – официально снять этот курган с учета, удалить из Государственного реестра недвижимых памятников", – сказано в материале.

Стоимость 1 гектара территории, который занимает эта раскопанная арийская могила ямной культуры, как пишут пишут журналисты, достигает 150 тысяч долларов.