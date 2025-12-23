Почти 7 тыс. новых ламп и более 133 км воздушной линии: в Днепре модернизируют наружное освещение

В Днепре продолжается системная работа по содержанию и модернизации сетей наружного освещения. Она проходит по всему городу – от центральных проспектов до частного сектора на окраинах. Основная цель – повышение уровня безопасности и уменьшение потребления электроэнергии.

"В этом году мы обновили сети освещения на 177 объектах. Это и маленькие переулки или улицы, где есть 3-5 фонарей, и масштабные на 100 и 200 светильников. Среди них ул. Украинских воинов, Диевка, переулок Осенний в Таромском. Также заменили и установили 4 824 светильника и смонтировали более 133 км воздушной линии. Установлено и заменено 618 опор. В течение года выполняли и свою текущую работу – замену ламп. Всего за этот год работники КП "Горсвет" заменили 6 834 электролампы. Наше предприятие постоянно мониторит состояние сетей и оперативно реагирует на аварийные ситуации. Особое внимание уделяем обработке обращений жителей города. Их выполняем в кратчайшие сроки", – отметил начальник эксплуатационно-технического района № 2 КП "Горсвет" Днепровского горсовета Андрей Алексеев.

Сейчас плановые работы по техническому обслуживанию наружного освещения продолжаются на проспекте Леси Украинки. Здесь проводят замену электроламп и проверку исправности оборудования. В КП "Горсвет" говорят, что в основном используют LED-светильники, однако в некоторых районах города все же есть и лампы более старого образца.

"Люди постоянно просят современные LED-лампы, однако мы не в состоянии сразу перевести весь город на них. Работы проводим и постепенно мы везде установим новые светильники. Они позволят уменьшить нагрузку на энергосистему и повысят эффективность сетей. В то же время современное оборудование требует квалифицированного обслуживания, поэтому работники предприятия постоянно повышают свой профессиональный уровень", – добавил Андрей Алексеев.