Почти 30 миллионов для Сил обороны, награды медикам и новые льготы для школьников: итоги сессии в Днепре

В Днепре прошла первая в этом году сессия городского совета. Депутаты приняли решение о дополнительной поддержке Сил обороны – город направил почти 30 миллионов гривен субвенций на нужды военных. Также в сессионном зале вручили почетные награды медицинским работникам, которые ежедневно спасают жизни в условиях войны. Кроме этого, депутаты рассмотрели ряд других важных для города вопросов.

"В частности, распространили действие муниципального "ученического билета" также на областные и частные школы, расположенные в Днепре. Об этом неоднократно просила родительское сообщество.

И теперь ученики этих заведений будут иметь бесплатный проезд в электротранспорте и скидку на автобус – как и дети всех городских школ. Спасибо депутатскому корпусу за плодотворную работу", – городской голова Днепра Борис Филатов.