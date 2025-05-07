Планетарий Днепра вошел в топ лучших мира: кто помог обновить пространство

Planetarium Noosphere, расположенный в Днепре, стал единственным представителем Украины в списке 100 лучших планетариев мира по версии Международной ассоциации планетариев (IPS) – самой влиятельной организации в сфере научной популяризации астрономии. Этот престижный список опубликован в специальном издании "100 Years of Planetaria", посвященном 100-летию мировой истории планетариев.

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Инновационное пространство Planetarium Noosphere было полностью обновлено в 2021 году благодаря сотрудничеству городских властей и мецената и международного предпринимателя Макса Полякова, основателя "Ассоциации Ноосфера". Сегодня этот планетарий – не просто образовательная площадка, а высокотехнологичное STEAM-пространство, где сочетаются астрономия, инженерия, искусство и цифровые технологии.

"Для нас большая честь быть среди заведений, которые не только сохраняют наследие, но и формируют будущее мировой планетарной культуры. Это подтверждение того, что украинская наука имеет весомое слово на международном уровне", – отметила Юлия Прибыткова, исполнительный директор ОО „Аэрокосмический музейный центр культуры и образования молодежи", которая занимается Planetarium Noosphere.

С момента обновления Planetarium Noosphere стремительно развивается. В 2022-2024 годах была реализована масштабная программа модернизации:

– созданы единственные в Украине "Марсовая" и "Лунная" зоны, которые не имеют аналогов в стране;

– обновлены экспозиции, интегрированы VR-зоны и цифровые решения;

– выпущено 7 полнокупольных фильмов собственного производства, среди которых "Космические выходные", "Звездная колыбель", "Наш космический адрес" – все они приобретают популярность как в Украине, так и за ее пределами;

– разработаны образовательные игры для планшетов на космическую тематику.

С декабря 2023 года для учащихся школ, гимназий и лицеев Днепра организуют бесплатные экскурсии и уроки астрономии в Planetarium Noosphere. Эти экскурсии проходят по будням, дважды в день, и длятся час-полтора. За это время дети получают базовые знания по астрономии, участвуют в тематических мероприятиях и имеют возможность ознакомиться с интерактивными экспонатами. Для записи на экскурсии руководители учебных заведений подают заявку в управление общего среднего образования департамента гуманитарной политики горсовета. За период действия программы бесплатные экскурсии уже посетили более 9 500 школьников.

Включение Planetarium Noosphere в мировой рейтинг IPS – это больше, чем просто профессиональное достижение. Это яркий пример того, как Украина и Днепр формирует будущее через науку, образование и культуру даже в условиях войны. Это признание демонстрирует, что несмотря на все вызовы, украинская наука способна интегрироваться в глобальные процессы и быть на передовой мировых инноваций.