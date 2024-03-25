Первая партия уже в пути: Филатов договорился с мэром Милана о поставках почти 40 автобусов

Милан, мощный итальянский город, предоставил Днепру автобусы, передачу которых мэры Джузеппе Сала и Борис Филатов обсуждали во время встречи осенью прошлого года. В свою очередь, Днепр обеспечит ими ряд украинских общин, которые сейчас больше всего в этом нуждаются.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Милан продолжает поддерживать Украину. Автобусный парк города Днепр потерял много транспортных средств из-за бомбардировок. В Милане мы знаем, на чьей мы стороне", – отметил мэр Милана Сала.

Первая партия транспорта уже идет в Украину.

"Это мощный импульс для межмуниципального партнерства обеих стран. Сигнал поддержки и готовности продолжать совместную работу. Потому что Днепр, который в войне с Россией является медицинским, логистическим, гуманитарным и военным центром, становится также и хабом международной помощи", – подчеркнул Филатов, подводя итоги. командировки.