Переносные РЭБы, рации, проекторы, зарядные станции: военные получили от Днепра помощь около 4,5 млн грн

Громада Днепра продолжает систематически помогать защитникам оборудованием и техникой. На этот раз военным на фронт передали переносные устройства защиты от БПЛА "ХМАРА", источники бесперебойного питания с аккумуляторами, автомобильные радиостанции, проекторы.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"К сожалению, страдаем от вражеских FPV-дронов, сбросов. А полученные переносные РЭБы будут разрешать с ними бороться. Это сохраняет жизнь наших защитников. Большое спасибо обществу Днепра, руководству города за очередную помощь. Важно, что это происходит системно", – подчеркнул ресничный с позывным Пух.

"Преимущество портативного комплекса "Облако" в простоте применения. Ребята довольно быстро его включают. А еще он мобилен, сделан в форме рюкзака. Он помогает также в эвакуации с поля боя. Уже есть положительные отзывы от защитников", – говорит Александр, представитель компании-разработчика портативного комплекса "ХМАРА".

"Передали переносные РЭБы, позволяющие блокировать сигнал из разного типа дронов. А еще рации, проекторы, зарядные станции. Общая сумма пособия составляет около 4,5 млн грн. Такие передачи проходят регулярно. Счастливы, что такая помощь для защитников позволяет сохранять им жизнь и эффективно уничтожать врага", – отметил секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара.