Отопительный сезон в условиях ограниченного электроснабжения: тепловики Днепра работают на пределе возможностей

Нынешний отопительный сезон в Днепре – самый сложный за все время. В условиях ограниченного и нестабильного электроснабжения вызовы возникают не только перед жителями, но и перед тепловиками, которые ежедневно обеспечивают работу системы теплоснабжения.

После нескольких блэкаутов из-за вражеских обстрелов, которые город пережил на прошлой неделе, часть оборудования нуждается в настройке или ремонте. В частности, речь идет об элементах, подвергшихся воздействию длительных и повторяющихся обесточиваний.

"Сейчас проводим ремонтные работы на трансформаторе в котельной, которая обеспечивает теплом 72 жилых дома, 1 больницу и 5 учебных заведений. После длительных и повторяющихся обесточиваний, вследствие перепадов напряжения, в частности повышенной нагрузки, оборудование требует дополнительных работ и настроек для стабильной и безопасной работы", – подчеркнул директор КП "Теплоэнерго" Днепровского горсовета Андрей Клименко, инспектируя работы в котельной. Он 14 января дежурит по городу.

Параллельно с аварийно-восстановительными и ремонтными работами КП "Теплоэнерго" продолжает устанавливать генераторные установки на объектах теплоснабжения. В "Теплоэнерго" напоминают: наличие генератора на объекте не означает его автоматический запуск под каждое отключение электроэнергии. Генераторные установки предназначены прежде всего для длительных отключений – более 5 часов, чтобы сохранить тепловые сети и избежать их оттаивания.

Сейчас на одном из теплораспределительных пунктов продолжаются пусконаладочные работы после монтажа генератора. Этот ТРП обеспечивает подачу теплоносителя в 6 высотных жилых домов и 1 административное здание.

"Это самый тяжелый отопительный сезон. И процесс установки генераторов продолжается даже в его разгар. Жители должны понимать, что генераторы устанавливаются в соответствии с внутренним планом. Каждый объект проходит оценку целесообразности и технической возможности установки. К сожалению, иногда такой возможности просто нет, поскольку нужно решить дополнительные технические и организационные задачи. Несмотря на все трудности мы продолжаем работать, держимся и выстоим!" – отметил исполняющий обязанности заместителя начальника теплового участка КП "Теплоэнерго" Дмитрий Гризов.

КП "Теплоэнерго" также обращается к жителям с пониманием относиться к ситуации: "Только в единстве и конструктивном диалоге сможем выстоять в этот непростой отопительный сезон".