От жилья до трудоустройства: как в Днепре оказывают поддержку детям-сиротам и молодежи

В Днепре сироты и дети, лишенные родительской опеки, могут получить не только временное жилье, но и комплексную поддержку для начала самостоятельной жизни. В Днепровском городском социальном общежитии им помогают адаптироваться к новым условиям, оформить документы, найти работу, продолжить обучение и приобрести необходимые бытовые навыки.

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Среди жильцов общежития – 18-летняя Александра, которая после выхода из детского дома семейного типа переехала в это учреждение. Сейчас девушка учится в Днепропетровском профессиональном колледже энергетических технологий по специальности "ИТ". По её словам, особенно важной после переезда стала поддержка социальных педагогов. Она научилась лучше организовывать свой день, самостоятельно вести быт, а также нашла новых друзей и чувствует себя здесь комфортно и в безопасности.

19-летний Ростислав переехал в Днепр из Донецкой области. Он рассказывает, что самым сложным было осознание ответственности за собственную жизнь после достижения совершеннолетия. В то же время в общежитии всегда можно обратиться за помощью к воспитателям или психологу, получить поддержку в оформлении документов и принять участие в тренингах.

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Еще один житель общежития, 19-летний Михаил, совмещает учебу с работой на вагоноремонтном заводе. Он отмечает, что именно здесь научился более ответственно относиться к собственным финансам. Особенно полезными для него стали занятия по финансовой грамотности и постоянная поддержка социальных педагогов.

В социальном общежитии обеспечивают не только проживание, но и полноценное социальное сопровождение. По словам директора учреждения Виталия Совы, главная цель работы — помочь молодым людям стать самостоятельными и уверенными в себе. Здесь предоставляют социальные, психологические, юридические и социально-экономические услуги, помогают с трудоустройством, обучением, оформлением документов, а также обучают ведению быта, планированию бюджета и принятию самостоятельных решений.

Днепровское городское социальное общежитие рассчитано на 30 мест. Здесь могут проживать дети-сироты в возрасте от 15 лет, лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте от 18 до 23 лет, а также одинокие матери этой категории вместе с детьми, для которых оборудованы отдельные комнаты.

Молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет из числа детей-сирот или детей, лишённых родительской опеки, нуждающиеся в жилье и поддержке, могут обратиться в Днепровское городское социальное общежитие по адресу: ул. Карагандинская, 7-А или по телефону: (056) 722-20-65.