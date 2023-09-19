От спасения конечностей до полной реабилитации: в Днепре комплексно оказывают помощь раненым защитникам

Днепр продолжает быть самым большим хабом по спасению раненых. Как военных, так и гражданских. Около десятка медучреждений Днепра круглосуточно лечат раненых, которые получили травмы в результате действий оккупантов. Кроме того, военным предоставляют комплексу реабилитацию, подбирая каждому индивидуальную программу.

В одном из медицинских заведений Днепра помощь от медиков получает Тарас. Мужчина в этом году ушел добровольцем. Уже в июне попал на "ноль". Ранение получил от вражеского снаряда. Во время выполнения боевой задачи он увидел дрон оккупанта. В небольшой окоп спрятал своего собрата, а сам спрятался, насколько смог физически. При этом его ноги были снаружи. Террорист выпустил из дрона заряд и от обломков Тарас получил перелом одной ноги и сквозную травму другой.

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"Это был самодельный камикадзе, которые они сами изготавливают и сбрасывают с них весы (обломочный боеприпас – Ред.). После взрыва у меня сработал инстинкт самосохранения и я немного пополз на адреналине на локтях. Далее проверил, какая у меня степень кровотечения, и уже дальше я пол пути к врачу пополз сам. Потом меня эвакуировали. Здесь, в Днепре я оказался вчера. Сейчас пока делают диагностический осмотр, необходимые уколы и прочее. Отмечу, что моя травма - это еще не самое плохое, что могло случиться", - прокомментировал военный Тарас.

С подобными ранениями поступают многие пациенты, говорит врач одного из медицинских учреждений Днепра Юрий. И самые частые случаи, когда бойцы как раз наступают на противопехотную мину. А в случае Тараса ранение получено от обломков снаряда.

"Особенность такого ранения – это поражение не самим взрывом, а летящим от этой мины. Это обломки, а также грязь, камни и другие элементы, которые могут быть на той территории, где произошел взрыв. И все это попадает в рану". Недавно после такой травмы мы удаляли куски пластика, поэтому эти раны всегда загрязнены и плохо залечиваются.Такие пациенты длительно лечатся, но сейчас у нас появились периоды, когда мы можем оказывать еще большую помощь. И почти нет пулевых ранений Мы пришли к тому, что теперь нужно не только оказывать помощь раненым, только что поступившим к нам с "нуля", но и тем, у кого уже ранения зажили - это реконструкции или пересадки. , которые ошибочно поступают в реабилитационное отделение.Реабилитологи перенаправляют их к нам.Это замены, или удаление конструкций, различные пластики и т.д.. Мы знали, что это будет.У нас хорошее большинство пациентов, которые поступают на восстановление.Так что работы не уменьшается. Даже если война завершится, работы будет еще много, - прокомментировал Юрий.

Большая роль в выздоровлении бойцов – реабилитация. Ее также военные могут получить в медицинских учреждениях Днепра. С каждым пациентом работают по отдельной программе. Как и с Дмитрием. Человек проходит уже второй курс реабилитации. С начала полномасштабного вторжения он ушел добровольцем. Ранение получил в прошлом году в День Независимости Украины.

"Подловили в поле, и я получил тяжелое ранение, которое привело к ампутации ноги. Ногу пытались спасти, но начался сепсис и пришлось ампутировать. Несколько месяцев назад получил протез. Сейчас учусь им пользоваться. Сам процесс реабилитации тяжелый и болезненный. Самое сложное – это преодолеть" тот страх, когда делаешь шаг и боишься упасть. Так что ежедневно дважды в день у меня занятия: первое – без протеза, силовые нагрузки, а другое – уже с протезом", – рассказал Дмитрий.

Это отделение реабилитации было создано в 2020 году. Тогда здесь работали три реабилитолога. Сегодня же этот коллектив насчитывает около 30 разных специалистов, помогающих каждому реабилитироваться после травм.

Здесь работает реабилитационная мультидисциплинарная команда, которая состоит из врачей физической реабилитационной медицины, физических терапевтов, эрготерапевтов, логопедов, психологов. Также мы активно сотрудничаем с инженерами-протезистами различных предприятий. С пациентом работает целая команда, которая подбирает каждому индивидуальный курс. мышц, объема движений и т.д. Так случилось, что сейчас много пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные травмы, имеющие разный характер. Поэтому однозначно, каждый пациент получает весь спектр реабилитации в сутки", – прокомментировала заведующая отделением физической и реабилитационной медицины одного из медицинских учреждений Днепра Алла.