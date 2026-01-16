От смены профессии до полезных навыков для дома: взрослые днепряне осваивают рабочие профессии

Смена профессии во взрослом возрасте. Днепряне бесплатно проходят профессиональное обучение. Юлия Коваль – днепрянка, которая ранее имела собственный бизнес и не имела отношения к техническим направлениям. Говорит, что решение попробовать себя в новой сфере появилось из личного любопытства и желания быть полезной в повседневной жизни. Юлия к обучению присоединилась вместе с мужем, постепенно поняла, что новые навыки могут пригодиться дома – для мелких ремонтов и бытовых дел.

Женщина отмечает, что чувствует себя комфортно даже в коллективе, где преобладают мужчины. Ведь атмосфера доброжелательная, а обучение понятное и доступное.

"Мне стало интересно попробовать что-то совсем другое. Хотя мой бизнес с этим не связан, эти навыки полезны для дома — когда нужно что-то подремонтировать или сделать своими руками. Мне комфортно, все объясняют доступно, поэтому я довольна", — поделилась Юлия Коваль.

Среди слушателей и днепрянин Александр. Он уже имеет высшее образование. Работает на железной дороге. Однако решил овладеть рабочей профессией, чтобы получить новые навыки. Ранее учился сантехническому делу, а теперь расширяет свои умения в столярном деле.

"Я уже получаю второе образование. Ранее учился сантехническому делу и уже применил эти навыки дома — собственноручно установил теплый пол и повесил котел. Сейчас осваиваю столярство, потому что считаю, что уметь работать руками нужно каждому. Хорошо, что сегодня меняется отношение к таким профессиям — это уже не что-то непрестижное, а необходимое. Совмещать работу и учебу возможно, когда есть желание, тем более что руководство и администрация всегда идут навстречу и поддерживают", — говорит Александр Соболевский.

Коммунальное учреждение "Днепровское высшее профессиональное училище строительства" Днепровского городского совета присоединился к конкурсу партнеров в рамках Программы экономической устойчивости Украины (ERP). Программа направлена на профессионально-техническое обучение взрослого населения и реализуется Helvetas Swiss Intercooperation при поддержке SDC. Цель инициативы – развитие экономической устойчивости общин и подготовка людей к трудоустройству по современным рабочим профессиям.

В результате учебное заведение успешно прошло все этапы отбора и в октябре заключило рамочные соглашения о предоставлении учебных услуг с Helvetas. Уже в ноябре 2025-го были сформированы две группы по 12 человек для подготовки взрослых слушателей по востребованным профессиям: монтажник санитарно-технических систем и оборудования и столяр строительный.

"Мы подали заявки на конкурс профессионально-технического обучения взрослого населения и успешно прошли все четыре этапа отбора. В рамках этого проекта с ноября начали обучение двух групп по 12 человек по направлениям монтажник санитарно-технических систем и оборудования и столяр строительный. Это обучение позволяет взрослым людям получить современные практические навыки, которые востребованы на рынке труда и полезны в повседневной жизни. Обучение организовано так, чтобы слушатели могли совмещать его с работой. Кроме того, они получают возможность получить новую профессию бесплатно в рамках этого проекта, а не только для молодежи — от 18 лет и старше. Мы надеемся на дальнейшее улучшение материально-технической базы, ведь современное оборудование – залог качественной подготовки специалистов", – отметила заведующая учебно-практических центров "Днепровского высшего профессионального училища строительства" Вера Кузниченко.