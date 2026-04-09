От операционных до детских комнат: как обустроены укрытия в больницах Днепра

В Днепре продолжают обустраивать укрытия в медицинских учреждениях, чтобы обеспечить безопасность пациентов и персонала и возможность оказания помощи даже во время воздушных тревог.

В одной из городских больниц укрытие соответствует современным требованиям и обеспечено всем необходимым для пребывания людей. Здесь есть запасы воды, медикаментов и продуктов питания, а медицинский персонал готов оказывать помощь непрерывно.

Особенностью укрытия является оборудованная операционная на три операционных стола и палата интенсивной терапии на три кровати. Операционная оснащена аппаратами искусственной вентиляции легких, что позволяет проводить неотложные вмешательства даже во время воздушной тревоги. Для бесперебойной работы установлены генераторы, а санузлы соответствуют требованиям безбарьерности.

Укрытие рассчитано на 800 человек, работает круглосуточно и доступно не только для пациентов и персонала, но и для всех жителей города.

Также в амбулатории центра первичной медицинской помощи, которая обслуживает более 17 тысяч жителей, обустроено простейшее укрытие на 120 человек.

В помещении предусмотрены места для сидения, запасы питьевой и технической воды, медикаменты и продукты питания. Есть санузел, душевая кабина, спальные места с постельным бельем, доступ к Wi-Fi, а также техника для работы медиков.

Отдельное внимание уделено семьям с детьми: обустроен детский уголок и комната матери и ребенка. Укрытие находится под охраной, работает круглосуточно и открыто для всех.

Заместитель директора департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета Александра Бодня сообщила, что в медицинских учреждениях города функционируют 28 простейших укрытий и 10 защитных сооружений гражданской защиты. По ее словам, все они доступны для жителей в любое время, а условия пребывания постоянно совершенствуют.