Оперативные совещания и поддержка людей: как в Днепре работает передвижной штаб на местах обстрелов

Мария Шевчук
Днепр
1 минута
162
Оперативные совещания и поддержка людей: как в Днепре работает передвижной штаб на местах обстрелов

В Днепре во время ликвидации последствий вражеских обстрелов работает передвижной штаб, который помогает оперативно координировать действия служб и оказывать поддержку пострадавшим жителям.

Во время каждого удара на местах работают спасатели, правоохранители, медики и коммунальные службы. Чтобы обеспечить слаженную работу и быстрое принятие решений, в городе обустроили мобильный центр – специально оборудованный автобус, который используется как для совещаний, так и для помощи людям.

Оперативные совещания и поддержка людей: как в Днепре работает передвижной штаб на местах обстрелов

Городской голова Борис Филатов сообщил, что идея создания такого штаба пришла после одного из обстрелов зимой, когда возникла потребность в удобном месте для координации работы на локации. По его словам, этот автобус фактически стал передвижным рабочим пространством, которое используют во время чрезвычайных ситуаций.

Оперативные совещания и поддержка людей: как в Днепре работает передвижной штаб на местах обстрелов

Он также отметил, что жители, пострадавшие от обстрелов, могут воспользоваться возможностями штаба – зайти внутрь, отдохнуть и получить необходимую помощь, если в это время там не проводятся рабочие совещания.

Оперативные совещания и поддержка людей: как в Днепре работает передвижной штаб на местах обстрелов

Автобус подключается к генератору и обеспечен бесперебойным питанием, интернетом, мини-кухней, а также местами для работы с документами и отдыха. Для профильных служб предусмотрены средства альтернативной связи, специальное оборудование и защитная униформа.