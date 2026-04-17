Оперативные совещания и поддержка людей: как в Днепре работает передвижной штаб на местах обстрелов

В Днепре во время ликвидации последствий вражеских обстрелов работает передвижной штаб, который помогает оперативно координировать действия служб и оказывать поддержку пострадавшим жителям.

Видео дня

Во время каждого удара на местах работают спасатели, правоохранители, медики и коммунальные службы. Чтобы обеспечить слаженную работу и быстрое принятие решений, в городе обустроили мобильный центр – специально оборудованный автобус, который используется как для совещаний, так и для помощи людям.

Городской голова Борис Филатов сообщил, что идея создания такого штаба пришла после одного из обстрелов зимой, когда возникла потребность в удобном месте для координации работы на локации. По его словам, этот автобус фактически стал передвижным рабочим пространством, которое используют во время чрезвычайных ситуаций.

Он также отметил, что жители, пострадавшие от обстрелов, могут воспользоваться возможностями штаба – зайти внутрь, отдохнуть и получить необходимую помощь, если в это время там не проводятся рабочие совещания.

Автобус подключается к генератору и обеспечен бесперебойным питанием, интернетом, мини-кухней, а также местами для работы с документами и отдыха. Для профильных служб предусмотрены средства альтернативной связи, специальное оборудование и защитная униформа.