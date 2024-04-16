Они стоят на первой линии обороны: Филатов встретился с личным составом ГСЧС и заверил в дальнейшей помощи

16 апреля мэр Днепра Борис Филатов приехал в одно из пожарно-спасательных подразделений и встретился с личным составом чрезвычайных ситуаций. Вместе они осмотрели технику и спецоборудование, приобретенное, в частности, на средства города, а также профильным министерством и международными партнерами Днепра.

"Днепр – лидер по итогам 2023 года в поддержке спасателей. Нас можно сравнить разве что со столицей (хотя у нас не такие бюджеты). Мы будем и дальше помогать нашим спасателям. Сегодня я говорил им слова благодарности, потому что они стоят на первой линии обороны", – подчеркнул Филатов.

В арсенале спасателей аварийно-спасательная и инженерная техника. Здесь – снегоболотоход "Богун", эвакуатор, многотонные автоцистерны для воды, различные аварийно-спасательные машины, спецавтомобили радиационной и химической разведки, генераторно-осветительное авто и транспорт мобильно-оперативной группы. Также – передвижной пункт управления и передвижная кухня, ныне единственная в Украине.

А еще – автолестницы, среди которых одна из самых высоких в стране.

"В прошлом году за счет городского бюджета (с помощью городского головы и депутатского корпуса) для гарнизона ГСЧС была приобретена уникальная автолестница немецкого производства на 62 метра. Она очень поможет нам в спасении днепрян (и не только), а также тушении пожаров", – отметил начальник Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Юрий Корецкий. Кроме того, город также помог с обеспечением спасателей водолазным снаряжением.