'Он смог подняться на цыпочках, и мы этим гордимся': как в Днепре работает реабилитационный центр, помогающий раненым защитникам

Денис обожал рыбалку и охоту, работал в юриспруденции и маркетинге. До войны, как и большинство украинцев, жил обычной жизнью, но все изменилось на 180 градусов 25 февраля 2022 он добровольцем пошел в военкомат, потому что не мог оставаться в стороне, когда нужно было защищать Украину. Сначала служил на Донецком направлении, потом – в Луганской области. Там же 12 августа этого года 32-летний военный получил тяжелое ранение.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"У нас был контакт с врагом – мы их видели, они нас перебегали по укрытиям, собирали боекомплект. Я и еще один парень были в норе, а еще один стоял у дерева. В этот момент увидел гранату, летевшую в наш бок и упала в полутора метрах от меня. Первая мысль была "все, парень, твое кино о войне закончилось". Когда пришел в себя, обнаружил, что глаз разорван, левую руку не чувствую – она просто висела, а в ноге дырка.

После ранения была 19-часовая эвакуация из-за угрозы повторного нападения, несколько операций и лечения Из-за тяжелого поражения врачи не смогли спасти глаз, поэтому сейчас у него временный косметический имплантат. Однако руку и ногу удалось спасти и теперь Денис проходит восстановление в реабилитационном центре Днепра.

"Я проходил реабилитацию в Киеве, а потом услышал много положительных отзывов о центре в Днепре. Очень доволен результатами: положительные изменения мотивируют и дают воодушевление", – рассказывает Денис.

В реабилитационном центре Днепра с каждым пациентом работает мультидисциплинарная команда – врачи физической реабилитации, физические терапевты, эрготерапевты, логопеды и психологи.

"С Денисом мы проводим осевые нагрузки на руку на специальном тренажере, что позволяет контролировать уровень нагрузки, ведь при его ранении это очень важно. кожу", – объясняет эрготерапевт Анжела.

Денис делает упражнения дважды в день – утром и после обеда. У него есть отдельные тренировки для реабилитации ноги.

"Мы улучшаем подвижность голеностопного сустава и работаем с пораженными нервами. Пять дней назад Денис смог подняться на цыпочках, и мы этим гордимся. Для кого-то это может казаться пустяком, но не для нас и не для него", – добавляет физический терапевт Данило.

Во время реабилитации применяют и уникальный в Днепре тренажер, анализирующий ход пациента. Он определяет, на сколько градусов сгибаются суставы, рассчитывает время, за которое человек стоит на правой и левой ноге, а также измеряет длину шага и скорость. Все данные специалисты реабилитационного центра используют для максимально точного восстановления здоровья пациентов.

"Раньше я думал, что мне не везет, но эта война и ранения изменили мои мысли. Сейчас я на позитиве, радуюсь, что выжил, и уверен, что восстановлю все свои возможности, которые имел раньше. Строю планы на будущее, ведь война рано или поздно завершится. Я мечтаю о семье, жене, детях, хочу работать и наслаждаться жизнью. И я уверен, что и у меня, и у других ребят после войны все получится, и все планы сбудутся", – поделился военный Денис.