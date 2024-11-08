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"Он смог подняться на цыпочках, и мы этим гордимся": как в Днепре работает реабилитационный центр, помогающий раненым защитникам

Мария Шевчук
Днепр
3 минуты
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'Он смог подняться на цыпочках, и мы этим гордимся': как в Днепре работает реабилитационный центр, помогающий раненым защитникам

Денис обожал рыбалку и охоту, работал в юриспруденции и маркетинге. До войны, как и большинство украинцев, жил обычной жизнью, но все изменилось на 180 градусов 25 февраля 2022 он добровольцем пошел в военкомат, потому что не мог оставаться в стороне, когда нужно было защищать Украину. Сначала служил на Донецком направлении, потом – в Луганской области. Там же 12 августа этого года 32-летний военный получил тяжелое ранение.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Он смог подняться на цыпочках, и мы этим гордимся": как в Днепре работает реабилитационный центр, помогающий раненым защитникам

"У нас был контакт с врагом – мы их видели, они нас перебегали по укрытиям, собирали боекомплект. Я и еще один парень были в норе, а еще один стоял у дерева. В этот момент увидел гранату, летевшую в наш бок и упала в полутора метрах от меня. Первая мысль была "все, парень, твое кино о войне закончилось". Когда пришел в себя, обнаружил, что глаз разорван, левую руку не чувствую – она просто висела, а в ноге дырка.

"Он смог подняться на цыпочках, и мы этим гордимся": как в Днепре работает реабилитационный центр, помогающий раненым защитникам

После ранения была 19-часовая эвакуация из-за угрозы повторного нападения, несколько операций и лечения Из-за тяжелого поражения врачи не смогли спасти глаз, поэтому сейчас у него временный косметический имплантат. Однако руку и ногу удалось спасти и теперь Денис проходит восстановление в реабилитационном центре Днепра.

"Я проходил реабилитацию в Киеве, а потом услышал много положительных отзывов о центре в Днепре. Очень доволен результатами: положительные изменения мотивируют и дают воодушевление", – рассказывает Денис.

"Он смог подняться на цыпочках, и мы этим гордимся": как в Днепре работает реабилитационный центр, помогающий раненым защитникам

В реабилитационном центре Днепра с каждым пациентом работает мультидисциплинарная команда – врачи физической реабилитации, физические терапевты, эрготерапевты, логопеды и психологи.

"Он смог подняться на цыпочках, и мы этим гордимся": как в Днепре работает реабилитационный центр, помогающий раненым защитникам

"С Денисом мы проводим осевые нагрузки на руку на специальном тренажере, что позволяет контролировать уровень нагрузки, ведь при его ранении это очень важно. кожу", – объясняет эрготерапевт Анжела.

"Он смог подняться на цыпочках, и мы этим гордимся": как в Днепре работает реабилитационный центр, помогающий раненым защитникам

Денис делает упражнения дважды в день – утром и после обеда. У него есть отдельные тренировки для реабилитации ноги.

"Мы улучшаем подвижность голеностопного сустава и работаем с пораженными нервами. Пять дней назад Денис смог подняться на цыпочках, и мы этим гордимся. Для кого-то это может казаться пустяком, но не для нас и не для него", – добавляет физический терапевт Данило.

"Он смог подняться на цыпочках, и мы этим гордимся": как в Днепре работает реабилитационный центр, помогающий раненым защитникам

Во время реабилитации применяют и уникальный в Днепре тренажер, анализирующий ход пациента. Он определяет, на сколько градусов сгибаются суставы, рассчитывает время, за которое человек стоит на правой и левой ноге, а также измеряет длину шага и скорость. Все данные специалисты реабилитационного центра используют для максимально точного восстановления здоровья пациентов.

"Он смог подняться на цыпочках, и мы этим гордимся": как в Днепре работает реабилитационный центр, помогающий раненым защитникам

"Раньше я думал, что мне не везет, но эта война и ранения изменили мои мысли. Сейчас я на позитиве, радуюсь, что выжил, и уверен, что восстановлю все свои возможности, которые имел раньше. Строю планы на будущее, ведь война рано или поздно завершится. Я мечтаю о семье, жене, детях, хочу работать и наслаждаться жизнью. И я уверен, что и у меня, и у других ребят после войны все получится, и все планы сбудутся", – поделился военный Денис.

"Он смог подняться на цыпочках, и мы этим гордимся": как в Днепре работает реабилитационный центр, помогающий раненым защитникам