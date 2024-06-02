'Океан добра' в Днепре: Центр социальной адаптации людей с инвалидностью оказывает помощь украинцам с горячих точек

Днепр продолжает оказывать мощную помощь вынужденным переселенцам. Город уже несколько лет сотрудничает с уникальным в Украине центром социальной адаптации людей с инвалидностью "Океан добра". Он с первых дней полномасштабного вторжения принимает людей с инвалидностью из горячих регионов.

Сюда на днях попала и 72-летняя Людмила Федоровна. Она – вынужденная переселенка из Волчанска.

"Меня вывезла полиция, и я две недели находилась в Харькове. И потом уже перевезли меня в Днепр. Из семьи у меня 23-летний внук, сейчас воюющий. Внуке с правнучкой удалось уехать в Польшу. Моя хата в Волчанске осталась без окон и дверей, но что именно сейчас с ней – я уже не знаю. Там было очень страшно: постоянные взрывы, летали дроны", – делится Людмила Федоровна.

Уже три месяца в центре находится Тамара. Женщина после удара. Ее эвакуировали из Курахово.

Там было очень страшно, мне помогли эвакуироваться. Здесь в центре очень хороший персонал, девушки помогают, вывозят на прогулки постоянно. Мне нравится здесь", - поделилась Тамара.

ОО "Центр социальной адаптации людей с инвалидностью "Океан добра" создан людьми с инвалидностью, чтобы помочь решить их насущные потребности. Ее возглавляет Ольга Волкова – женщина с инвалидностью 2 группы. В марте 2022 года, при поддержке председателя Общественного совета Днепра Геннадия Корбана, ОО организовало эвакуацию 545 человек с инвалидностью. Для них обеспечены специальные условия для комфортного переезда.

"За это время мы приняли 2630 человек с инвалидностью. Это в основном Донецк, оттуда приехало более двух тысяч человек. На днях нам привезли еще 12 человек из Волчанска и других населённых пунктов Харьковской области. Мы принимаем людей, осматриваем их, помогаем с документами и оказываем все медицинские услуги. Также у нас возникла реабилитация. Мы выиграли проект. Реабилитологи будут работать с людьми, которые поступают к нам после инсультов, ампутаций и других тяжелых травм. Далее помогаем пристроить этих людей на западе нашей страны, или за рубежом. Центр не останавливал свою работу ни на минуту", - рассказала глава общественной организации "Океан Добра" Ольга Волкова.

На сегодняшний день в Центре организовано 150 мест. Всего за время работы Центра его помощь получили 2630 человек (с официально подтвержденной инвалидностью - 832 человека; помогли оформить инвалидность - 26 лицам; помогли оформить паспорта - 169 лицам; способствовали в получении статуса ВПЛ - более 1323 человек).

"Днепровский городской совет активно поддерживает этот центр. Город предоставил помещение Центру, помогает в оплате жилищно-коммунальных услуг и установил мощный генератор на случай длительных отключений электроэнергии. Центр принимает людей с инвалидностью, нуждающихся в посторонней помощи. Город поддерживает такие инициативы общественных организаций, ведь Центр уникален в Украине и предлагает широкий перечень услуг и пособий – от стационарного ухода и физической реабилитации до сопровождения в оформлении документов и установлении инвалидности. Проверкой я доволен и искренне увлечен деятельностью Центра. Здесь помогают людям, нуждающимся в специальном уходе и особо бережном отношении и внимании. И "Океану добра" удается обеспечивать все это на самом высоком уровне", – рассказал заместитель городского головы, директор департамента социальной политики Днепровского городского совета Эдуард Подлубный, который 2 июня является очередным по городу.

В Центре подопечным предоставляют временное размещение, питание, помощь в самообслуживании, поддержку личной гигиены, организацию дальнейшего перемещения с целью постоянного проживания, помощь в решении медицинских, социальных, образовательных вопросов, помощь в восстановлении утраченных документов и других бытовых проблем.

Также дежурный по городу проверил укрытие на базе этого центра.

"Укрытие функционирует для обеспечения безопасности как подопечных, так и персонала и администрации Центра. Расположение укрытия обозначается с помощью таблички и указателей движения. В соответствии с требованиями один основной вход/выход и один аварийный выход. Помещение укрытия обеспечено сидячими местами, электропитанием, искусственным и аварийным освещением, системами водопровода и канализации, а также системой вентиляции. Также здесь есть запасы воды, как питьевой, так и технической, аптечка, шанцевый инструмент, огнетушители. Укрытие оборудовано всем необходимым для пребывания здесь людей во время воздушных опасностей", - подытожил Эдуард Подлубный.