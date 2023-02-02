Одна из самых больших больниц Днепра получила современное оборудование от иностранных партнеров

Новое оборудование для мойки и обеззараживания медицинских инструментов делает дезинфекцию втрое быстрее, а благодаря специальной упаковке хирургические наборы до полугода остаются стерильными. В условиях постоянных ракетных обстрелов РФ это позволяет хранить их в обезопасенных операционных (в подвалах), чтобы они всегда были начеку.

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Мэр Днепра Борис Филатов объясняет: это стало возможным благодаря его личным договоренностям с иностранными партнерами стран Дальнего Востока: "Я хотел бы сказать слова благодарности тем частным жертвователям, которые пожелали остаться неизвестными за то, что они помогают нашему городу, знаменитому Днепру. Мы понимаем, что сейчас, в трудные времена, когда на наши больницы очень большая нагрузка с ранеными, количество операций растет".

Филатов также подчеркнул: развитие медицинского пространства и обновление больниц на все сложности военного времени остается приоритетом. Профильный департамент мэрии имеет соответствующее указание.

Чтобы новое оборудование работало качественно, комнату центральной стерилизационной перенесли в хирургический блок, а ее прежнее место используют для расширения здешнего реабилитационного отделения.

С ремонтом помог город. Здесь установили новую систему водоочистки, сделали мощную вентиляцию и электрощитовую. В отличие от устаревших автоклавов, новая стерилизационная машина работает в низко- и высокотемпературном режимах. Это позволяет обеззараживать в нем оборудование для малоинвазионных операций. Врачи говорят: такое обновление – значительная помощь как для персонала, так и для пациентов.

"Все лапароскопическое и эндоскопическое оборудование очень дорого. А это (стерилизационная машина, – ред.) позволяет нам экономить средства больницы. Проводить стерилизацию и обработку этого инструментария без ущерба для него", – отмечает заведующий операционным блоком Александр.