Образование в смартфоне: Днепр запускает собственный бесплатный электронный журнал и дневник, который будет интегрирован в приложение 'еДнепр'

Днепр по заданию городского головы Бориса Филатова продолжает развивать цифровые сервисы. Сейчас город завершает разработку и внедрение единого электронного журнала и дневника в уже функционирующую образовательную информационную систему (ОИС) "Цифровое образование Днепра".

Это позволит школам отказаться от сторонних платных сервисов в пользу собственного бесплатного продукта, который полностью принадлежит общине города и гарантирует защиту данных. Важно отметить, что город не создает новую систему с нуля, а реализует эти инструменты как часть уже рабочей городской образовательной платформы.

"Главное преимущество – полная интеграция дневника в мобильное приложение "еДнепр". Отныне родители и ученики будут иметь доступ ко всем образовательным данным в одном интерфейсе. А для семей, в которых учится несколько детей, предусмотрена функция удобного переключения между профилями", – отметил директор КП "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города "еДнепр" Артем Трапезников.

Внедрение системы будет происходить поэтапно: масштабное тестирование запланировано на май 2026 года, а с 1 сентября начнется постепенный переход всех школ города на новый формат.

"Мы создаем городскую образовательную инфраструктуру, которая работает на общество, а не на частные компании. Днепр формирует собственную модель цифрового образования, и мы готовы в будущем представить этот проект другим громадам и делиться опытом внедрения", – сообщил Артем Трапезников.

"В нынешних реалиях внедрение единого электронного журнала и дневника является чрезвычайно актуальной задачей для каждой школы. Это не просто оцифровка бумаг, а создание единого коммуникационного узла, где в одном мобильном гаджете сочетаются личные кабинеты ребенка, родителей и учителя. Родители получают возможность мгновенно видеть оценки, домашние задания и контролировать присутствие ребенка на уроке, поддерживая постоянную связь с классным руководителем. Для учителей же это мобильность и удобство: возможность работать с журналом, выставлять оценки и проверять работы в любое время прямо со смартфона. Такая синергия в пределах одной платформы делает образовательный процесс прозрачным, современным и, главное, доступным для каждого участника", – отметила директор лицея № 33 Лидия Яворенко.

Скачать приложение можно по ссылкам:

App Store: https://shrt.ednipro.dp.ua/zTn22IvLR

Google Play: https://shrt.ednipro.dp.ua/u2toAsbB-