Новые котлы и дополнительные генераторы: Филатов показал, как Днепр готовится к отопительному сезону

Днепр готовится к следующему отопительному сезону – системно и заранее. Город продолжает обновлять тепловое хозяйство и учитывает опыт блекаутов, которые с минувшей осени из-за обстрелов РФ вынуждена была переживать вся страна. Работа идет комплексно – чтобы Днепр мог противостоять всем проискам врага и вошел в сезон подачи тепла еще сильнее, чем в прошлом, подчеркнул мэр Борис Филатов.

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"Днепр очень активно и заранее – системно готовится к новому отопительному сезону. Мы учли наш опыт с блекаутом. Сейчас мы планируем капитальный ремонт или реконструкцию 30 котлов по всему городу. Также все котельные будут дополнительно оборудованы 250 генераторами. В то же время мы уделяем особое внимание насосам. С ними во время блекаутов были проблемы. Сейчас будем устанавливать 60 насосов", – сказал Филатов.

Большой комплекс работ в настоящее время продолжается на одном из котельных левого берега. Оттуда зимой тепло уходит до 130 домов, а также больницы, ряда школ и детсадов.

Сейчас мастера уже приступили к капитальному ремонту одного из здешних котлов. "Продолжается его демонтаж – с последующей полной заменой. Более 26 лет он эксплуатировался. Гидравлические испытания котел не прошел, поэтому был занесен в план капитального ремонта", – объяснил начальник теплового участка Анатолий. Благодаря такой реконструкции котельная избежит сверхурочного потребления газа, а значит – сэкономит средства горожан.

Как и другие котельные Днепра, эту снабдили генератором. Для этого сделали бетонные площадки и прокладывают необходимые коммуникации.

Кроме этого, коммунальщики заменяют трубопроводы отопления – чтобы снизить вероятность аварий зимой и избежать теплопотерь. Речь идет об около 55 км сетей. Где нужно восстанавливают и теплоизоляцию. Также по городу работают бригады аварийной службы – в частности, по ремонту центрального отопления в домах.

"Уже практически завершаем этот ремонт. Трубы качественные, хорошие. Все подключили. Думаю, в этом году жалоб у людей не будет", – говорит бригадир аварийной службы Иван, работающий с командой в одном из домов по просп. Петра Калнышевского.