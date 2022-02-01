Новое оборудование и качественная реконструкция: как в Днепре обновили приемное отделение Клинической больницы СМП

Днепр продолжает развивать единое медицинское пространство - обновляя городские медучреждения и их оборудование.

Совместно со Всемирным банком (в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе людей") в приемном отделении Клинической больницы скорой медицинской помощи была проведена комплексная реконструкция — первая с момента возведения здания в 1970 году. Это лечебное учреждение оказывает помощь пациентам разного профиля – с сердечно-сосудистыми патологиями, инсультами, острыми хирургическими и гинекологическими патологиями. Имеется также травматологический пункт. Врачи здесь имеют высокую квалификацию, а командная работа специалистов разного профиля позволяет ускорить процесс установления диагноза пациентов, говорит генеральный директор больницы Виктория Корпусенко.

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Так, помещения первого и цокольного этажа терапевтического отделения неотложной помощи перепланировали. Холл, где каждый день принимают около 150 пациентов, переоборудовали с учетом требований безбарьерности. Вместо деформированного пола, на который жаловались и пациенты, и персонал, положили новый. Днепрянка Наталья Синельникова приехала в приемное отделение, чтобы поддержать подругу. Женщина говорит, что последний раз была здесь очень давно, поэтому сейчас приятно удивлена изменениями: "Я вызвала ей скорую из-за того, что у нее начались боли. Все сделали очень оперативно – приехали, установили диагноз. Я очень благодарна врачам. А еще я вижу, как здесь все изменилось – в лучшую сторону. Современный вид, все комфортно".

В здании также установили два новых лифта и перестроили рампу.

В корпусе провели энергомодернизацию — утеплили фасад, заменили окна, кровлю, а также сети отопления, электроснабжения, вентиляции и противопожарной сигнализации.

Вместе со Всемирным банком город также приобрел для отделения новое современное оборудование — в частности, аппарат мембранного плазмофереза, ангиографическую систему, магнитно-резонансный и компьютерный томографы, УЗИ-аппараты, рентгеновские аппараты.

"Это колоссальные изменения. Новое оборудование фактически позволяет возвращать пациентов к жизни, когда дорога каждая минута. Если произошел острый инфаркт миокарда, это очень важно. Шансы на полноценную жизнь без осложнений возрастают в разы", — объясняет исполняющая обязанности медицинского директора стационара скорой помощи с 35-летним опытом работы Татьяна Ушакова.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: реконструкции и приобретение нового оборудования для медучреждений города будут продолжаться. По его словам, именно в области здравоохранения удалось достичь консенсуса между разными ветвями власти. Результат таких консолидированных усилий будет только на пользу днепрянам.

"В этом году у нас запланировано продолжение финансирования капитальной реконструкции городских лечебных учреждений – не только клинических больниц, но и детских. Есть разные направления. Каждый раз я, как лидер территориальной громады, пытаюсь привезти высоких гостей, чтобы на примерах убедить их в необходимости оказывать городу помощь со стороны государства. Такую непростую проблему, особенно в условиях недофинансирования здравоохранения, нужно решать сообща. Потому планы у нас немалые. Речь идет еще о пяти медучреждениях Днепра. Это будет происходить как за счет городского бюджета, так и совместно с международными финансовыми институтами, при помощи облгосадминистрации и за счет госбюджета – в рамках программы Президента "Велике будівництво"", – сказал Филатов.