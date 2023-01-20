'Никого не оставим в беде': Филатов рассказал о помощи пострадавшим от российского ракетного удара

Городской голова Днепра Борис Филатов отмечает необходимость максимально монетизировать помощь всем пострадавшим жителям многоэтажки на жилмассиве Победа. Им выплатят до миллиона гривен по программе города. Мэрия также консолидирует усилия со всеми, кто хочет оказать этим людям денежную поддержку.

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Об этом Борис Филатов заявил в эфире телемарафона на канале ДНЕПРОTV 20 января. Накануне он снова встретился с жителями 118-го дома на Победе.

"Есть обещание военной администрации добавить еще по миллиону гривен. Дальше в рабочем порядке нужно будет разрабатывать этот механизм. Потому что это будет отдельная субвенция может от областного, а может и государственного бюджета. Также к нам присоединяется ответственный бизнес и предприниматели. И есть предложения от наших городов-побратимов – Осаки, Кельна, Жилины", – отметил мэр Днепра.

В настоящее время в 118-м доме на жилмассиве Победа уже начато инструментальное обследование. Именно по его результатам станет известно окончательное количество не подлежащих восстановлению квартир. Комментируя эти работы, Филатов отметил, что дал поручение пытаться максимально сохранить жилье людей, однако состояние здания такое, что до некоторых квартир невозможно добраться – ведь в подъездах разрушены пролеты.

"За две недели будем иметь точную информацию, сколько квартир придется демонтировать, и какие выплаты и кому мы будем направлять", – сказал городской голова.