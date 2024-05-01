Не только больницы, но и первичное звено: Филатов назвал приоритеты развития медицинского пространства Днепра

Несмотря на полномасштабную войну, Днепр продолжает обновлять свои медицинские учреждения, чтобы врачи имели возможность работать в комфортных условиях, а горожане имели доступ к качественным услугам. Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что развитие медицинского пространства остается приоритетом для Днепра.

"Кроме больниц мы также работаем над ремонтом и обновлением первичного звена и приобретением оборудования. За более чем два года полномасштабной войны мы отремонтировали и/или возобновили работу в общей сложности 15 амбулаторий", – отметил Филатов.

Так, в Днепровском центре первичной медико-санитарной помощи №9 на левом берегу Днепра недавно завершили ремонт третьего и четвертого этажей. Сейчас идет утепление фасада здания, а в подвале сделано укрытие более чем на 300 человек.

Ранее еще до полномасштабного вторжения были обновлены первые два этажа центра. В общей сложности за последние более 30 лет это первая такая комплексная реконструкция здесь.

"Все изменилось – сравнивая то, что было несколько лет назад, сейчас это совсем другая больница. Мы можем спокойно зайти, не надо тянуть коляску. Всё работает. Варя (дочь – ред.) в восторге от всех врачей. Если раньше мы ездили по частным клиникам, то сейчас спокойно идем сюда", – оценивают проделанную реконструкцию днепрянка Елена и ее маленькая дочь.

Да, в помещениях заменили окна, коммуникации и проводку, установили новые радиаторы отопления, сделали хорошее освещение и обустроили аварийные выходы. Отремонтированные кабинеты на верхних этажах позволили разместить здесь 15 специализированных врачей, работающих по условиям заключенных с НСЗУ договоров о медицинском обслуживании населения. Это кардиолог, невропатолог, акушер-гинеколог, нарколог, педиатр, онколог, психиатр, врач УЗИ, ортопед-травматолог, эндокринолог, терапевт, детский и взрослый дерматовенеролог. Ежедневно их посещают более сотни пациентов.

"Я в этой больнице работаю давно – более 30 лет. Знаю ее к ремонту – было много неудобств, мало условий для немобильных людей с нарушением зрения и слуха. Сейчас все это стало доступно. Они могут получить помощь всех врачей, заходя в одно лечебное учреждение", — отмечает заведующая консультативно-диагностическим отделением медучреждения Наталья Глазунова.

Также в центре работают 47 семейных врачей, с которыми заключили декларации более 72 тысяч человек, среди них 1,6 тыс. переселенцев.