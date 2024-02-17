'Наши отношения крепче, чем когда-либо прежде': президент международной организации помощи семьям погибших воинов Кэрролл о встрече с мэром Днепра Филатовым

Накануне мэр Днепра Борис Филатов встретился с Бонни Кэрролл – президентом и основательницей международной организации TAPS, которая занимается помощью семьям погибших воинов. В США она имеет большой опыт как военной, так и государственной службы.

Кэрролл работала с президентами Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим, а во времена управления страной Бараком Обамой она была награждена Президентской медалью Свободы. За восемь лет партнерства с Днепром Кэрролл уже около десятка раз посещала город.

"Сегодня наши отношения крепче, чем когда-либо до этого. Мы привлекли бизнес-лидеров к поддержке деятельности организации, а также мы доносим до сообщества США и до всего мира, что происходит в Украине, и как важна роль этого прекрасного города", – прокомментировала она свой визит.

Темой разговора во время встречи с Филатовым стало развитие проектов поддержки семей погибших и преодоления последствий российских обстрелов Днепра.

"Госпожа Кэрролл является настоящим другом украинского народа и прежде всего Днепра. Она всегда помогает – как в международном смысле, так и практически. От нашего города в Америке она является послом, которая общается с мэрами, а также чиновниками и конгрессменами. Отдельно подчеркну, что уважаемая Бонни Кэрролл многое делает для укрепления наших отношений с американскими городами-партнерами. Это Амарилло (штат Техас) и Гранд-Рэпидс (штат Мичиган)", – подчеркнул Борис Филатов.

Отметим, что именно Гранд-Рэпидс является родным городом посла США в Украине Бриджит Бринк, которая несколько недель назад также посещала Днепр и встречалась с мэром Филатовым.