НАПК призвали внести турецкую Limak в список международных спонсоров войны: в чем причина

Депутаты Днепра обратились в Национальное агентство по предотвращению коррупции по внесению строительной компании Limak (Турция) в список международных спонсоров войны.

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Об этом сообщили в горсовете Днепра.

Как известно, с началом полномасштабного вторжения фирма бросила строительство метрополитена в Днепре, нанесла ущерб городу и вообще сбежала из Украины. Этот турецкий холдинг продолжает работать в России, где только за два года реализовал проекты на сумму около 2 миллиардов долларов – платя налоги государству-террористке. А значит, и косвенно финансирует войну против Украины.

"Финансируя государственный бюджет РФ значительными поступлениями, турецкий холдинг "Лимакгрупп" способствует российской экономике и, соответственно, поддерживает действия агрессора. ИНШААТ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ СИРКЕТИ"/ LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, в список международных спонсоров войны", – говорится в обращении к НАПК, за которое проголосовали во время заседания 46-й очередной сессии горсовета Днепра.

В настоящее время по делу о заброшенном строительстве подземки продолжается ряд судебных процессов.

Также на днях мэр Борис Филатов заявлял, что город потребует справедливого разрешения ситуации с турецким подрядчиком, который был избран по международному тендеру. Тогда он анонсировал обращение в посольство Турции и международные бизнес-сообщества относительно циничного нарушения Limak своих обязательств по контракту с городом и гарантиями европейским банкам.