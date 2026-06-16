Находки в Старой Самаре продлили историю Днепра на 500 лет: что обнаружили археологи

В Днепре историки и археологи представили результаты исследований, свидетельствующие о существовании постоянного поселения на территории современного города еще в XVI веке. Новые данные были получены благодаря анализу археозоологических материалов, найденных в ходе раскопок на территории Богородицкой крепости.

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Старший научный сотрудник охранной археологической службы Украины Института археологии НАН Украины и заместитель руководителя Днепровской археологической экспедиции Ирина Шабельникова сообщила, что в ходе исследования материалов раскопок 2017–2018 годов было проанализировано более двух тысяч находок.

По ее словам, результаты свидетельствуют о существовании в Старой Самаре в середине и – второй половине XVI века постоянного поселения с развитым хозяйством. На это указывают остатки косторезной мастерской, а также многочисленные кости домашних животных, свидетельствующие о развитии мясо-молочного хозяйства еще до строительства Богородицкой крепости.

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Заместитель городского головы Андрей Денисенко отметил, что новые археологические материалы дополняют уже имеющуюся доказательную базу относительно ранней истории города и опровергают распространенное утверждение о том, что Днепр был основан в 1776 году.

По его словам, имеющиеся исследования свидетельствуют, что на территории Старой Самары уже с начала XVI века существовало казацкое поселение, которое стало начальной фазой комплекса поселений, переправ и укреплений, из которых впоследствии формировался Днепр как урбанистическая система.

Он также напомнил, что 1526 год связывают с отметкой на карте Бернарда Ваповского, где зафиксирована переправа или укрепленный пункт в этой местности. Именно здесь в конце XVII века была построена Новобогородицкая крепость, а казацкие источники упоминали Старую Самарь как древнее поселение.

Кроме того, на территории Старой Самари археологи обнаружили торговые пломбы, которые использовались для маркировки товаров.

Андрей Денисенко подчеркнул, что новые материалы культурного слоя XVI века имеют особое значение, ведь долгое время эти территории описывали как Дикое Поле с почти отсутствующим постоянным населением. Вместе с тем археологические данные свидетельствуют об активном освоении этих земель казачеством еще во времена Великого княжества Литовского.

По его словам, именно Старая Самарь стала ядром будущей агломерации, развитие которой продолжилось в Старом Кодаке и других поселениях. На пересечении Днепра и Самари сформировалась сеть казацких поселений, которая стала основой современного города.

Член рабочей группы по исследованию истории города, заместитель директора по научной работе Музея истории Днепра Святослав Чирук отметил, что новые находки хорошо согласуются с письменными источниками XVI века. По его словам, археологические материалы подтверждают сведения о заселении этой территории и позволяют сформировать целостное представление о жизни казаков в устье Самары.

Военнослужащий 128-й отдельной бригады территориальной обороны "Дикое Поле" Дмитрий Каюк также подчеркнул, что результаты исследования подтверждают существование жизни на территории современного Днепра уже в XVI веке и помогают лучше понять исторические истоки города.

Эксперты называют 1526 год условной датой основания Днепра. Эту дату поддержала рабочая группа историков, созданная в соответствии с распоряжением городского головы Бориса Филатова.

В ближайшее время на сессии городского совета планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав территориальной общины, согласно которым датой основания Днепра может стать не 1776-й, а 1526 год.