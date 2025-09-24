'Надеемся, что ситуация будет решена': в Днепре отреагировали на обращение Рады к Кабмину по поводу повреждений на 'Южмаше'

Громада Днепра выразила благодарность народным депутатам Украины за инициативу восстановления поврежденных энергетических объектов государственного предприятия "Южмаш".

Группа парламентариев во главе с Максимом Бужанским обратилась в Кабинет министров Украины и лично к премьер-министру Юлии Свириденко с призывом восстановить работу силовых трансформаторов и распределительных устройств подстанции. Эти объекты получили серьезные повреждения во время массированной российской атаки на Днепр 30 августа.

По словам заместителя городского головы Игоря Маковцева, в результате атаки на "Южмаш" без электроснабжения остались почти 22 тысячи жителей Днепра. Он отметил, что частные энергетические компании оперативно приняли меры, чтобы поочередно восстановить подачу света на объекты критической инфраструктуры и в дома горожан. В то же время на государственном предприятии из-за разрушения подстанции отсутствует резерв мощности, необходимый для стабильного прохождения отопительного сезона.

"В результате той атаки на "Южмаш" без электроснабжения остались почти 22 тысячи днепрян. Частные энергоснабжающие компании приняли неотложные меры, чтобы хотя бы поочередно восстановить подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры и в дома горожан. Но на этом государственном объекте в результате разрушения подстанции отсутствует резерв мощности, необходимый для стабильного прохождения отопительного сезона. Поэтому днепровская громада во главе с городским головой Борисом Филатовым искренне благодарны группе народных депутатов – в частности Максиму Бужанскому и Дмитрию Кисилевскому – за то, что они подняли этот вопрос на общегосударственном уровне. Надеемся, что уже в ближайшее время ситуация будет решена и Днепр сможет уверенно войти в отопительный сезон, который мы достойно пройдем вместе", – подчеркнул заместитель городского головы Игорь Маковцев.