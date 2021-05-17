Над мэрией Днепра вывесили флаг Израиля: Филатова поблагодарили за поддержку

Представители народа Израиля выразили благодарность мэру Днепра Борису Филатову за поддержку и солидарность, которую он выразил, вывесив над мэрией города флаг их страны. Он появился над входом 16 мая.

Так, в частности, поблагодарили главу Днепра правительственная организация "Израиль в Украине" и штаб партии Ликуд в Беэр-Шеве. Соответствующие сообщения появились на их страницах в Facebook.

"Спасибо мэру Днепра Борису Филатову за поддержку!" – говорится в заметке правительственной организации, которая поделилась снимком, опубликованным накануне мэром Днепра.

Штаб партии Ликуд также разместил на своей странице сообщение главы Днепра.

Напомним, над городским советом Днепра по распоряжению мэра Филатова появился флаг Израиля. Сам он объяснил, что таким образом занял сторону "близких, друзей, родственников, одноклассников, бывших соотечественников и коллег, которые вынуждены сейчас сидеть в бомбоубежищах", поскольку до октябрьского переворота, войны и Холокоста треть жителей города была евреями.

"Единственное, чем мы сегодня можем помочь нашим близким, это тем, что выразить им свое сочувствие и слова безусловной поддержки. Что, согласитесь, совсем немало в этом подлом мире двойных стандартов", – написал Филатов.