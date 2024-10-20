Начал называть фамилии: Филатов начал анонсированный проект разоблачения дерзких действий правоохранителей в Днепре. Видео

Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал первое из обещанных видео, где рассказывает подробности давления правоохранителей на местное самоуправление. Выпуск посвящен ситуации с незаконно возведенной пятиэтажкой на улице Лабораторной – где после блокирования опасного строительства в областном управлении СБУ обвинили мэрию в пособничестве государству-агрессору.

Видео дня

"Незаконно сооруженную пятиэтажку, из которой местным на головы буквально летит кирпич, следователь СБУ изъял как вещественное доказательство и передал обратно застройщикам. Чтобы даже по решению Верховного суда, мы не могли ее снести. Так что возникает вопрос: кто здесь пособник агрессора? Мы или Соколов (следователь по особо важным делам областного управления СБУ, — ред.), которого прикрывает его руководство – вплоть до господина Неведрова (начальник управления СБУ в Днепропетровской области – ред.)", – сказал Филатов. Он также подчеркнул, что в стране фактически две СБУ – однако лишь одна из них уничтожает российских врагов по всем фронтам.

Также мэр Днепра сообщил, что на ближайшей сессии будут выделены необходимые средства, чтобы наконец разобрать недострой на Лабораторной. Далее расходы по демонтажу городу будет покрывать застройщик – за это горсовет будет так же соревноваться в суде.