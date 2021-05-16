На здании горсовета Днепра в знак солидарности вывесили флаг Израиля

Над городским советом Днепра, рядом с государственной символикой, вывесили флаг Израиля. Соответствующее распоряжении дал мэр города Борис Филатов.

Об этом он сам сообщил в Facebook. Глава Днепра обосновал свою позицию, попросив не укорять его за то, что принял сторону одного из участников конфликта.

"Цивилизация против варварства. Двадцать первый век против Средневековья. [...] Люди, жаждущие строить свою страну против международного лобби либералов и леваков, оправдывающих террористические группировки трескотней о "свободе вероисповедания" и попутно тратящих на содержание бездельников колоссальные деньги. Армия, предупреждающая заранее о своих атаках против тысяч ракет, вероломно выпущенных по мирным городам", – написал Филатов.

Он подчеркнул, что занял сторону "близких, друзей, родственников, одноклассников, бывших соотечественников и коллег, которые вынуждены сейчас сидеть по бомбоубежищам".

"Мы – это многонациональный Днепр, в котором до октябрьского переворота, войны и Холокоста треть жителей (!) была евреями. А до последний алии из СССР – почти 8 процентов", – отметил мэр.

"Единственное, чем мы сегодня можем помочь нашим близким, это тем, что высказать им своё сочувствие и слова безусловной поддержки. Что уже, согласитесь, совсем немало в этом подлом мире двойных стандартов", – добавил Филатов.