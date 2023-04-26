'Мы ценим помощь наших международных партнеров': Филатов показал технику, которую Днепру передал Осака

Днепр получил партию спецавтомобилей от японского города-партнера Осаки. Речь идет о шести машинах разного типа: грузовики с кранами, кареты "скорой" и автобус со спасательным снаряжением. Это результат договоренностей, которые с международными партнерами заключил мэр Днепра Борис Филатов.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"Мы всегда ценим помощь наших международных партнеров. Если вы помните, нам очень помог город-побратим Кельн (Германия). Зимой, когда россияне систематически обстреливали наши энергетические объекты ракетами, Кельн направил нам генераторы и не только".

Сейчас приехала помощь от нашего другого города-партнера. Это японский город Осака. Я очень благодарен мэру Хидеюки Йокояма за то, что он поддерживает те добрые дела, которые мы ввели еще с бывшим главой Осаки", – отметил Филатов. Он также поблагодарил весь японский народ за поддержку Днепра.

Полученная техника будет использоваться для помощи мирным людям.