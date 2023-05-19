Министр обороны вручил государственные награды 7 энергетикам ДТЭК

17 мая во время визита в Днепропетровщину министр обороны Украины Алексей Резников наградил энергетиков, участвовавших в восстановлении электросетей Днепропетровской области после вражеских обстрелов.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Награды Министерства обороны Украины получили 7 представителей ДТЭК Днепровские электросети: электромонтеры кабельных и воздушных линий, мастера аварийных бригад, а также диспетчер оперативно-диспетчерского центра, которые задействованы в работах по восстановлению линий и оборудования после вражеских атак. Им вручены медали "За содействие Вооруженным Силам Украины" и нагрудные знаки "Знак почета".

"Аварийные бригады энергетиков возвращают свет для жителей в самых горячих точках на юге Днепропетровской области, что подвергается постоянным обстрелам. Почти каждый день они восстанавливают энергетическую инфраструктуру, поврежденную в результате боевых действий. В целом с начала полномасштабной войны энергетики ДТЭК возобновили электро с учетом, что некоторым клиентам возвращали свет 2 и более раза)", – подчеркнули в компании.

Также энергетики из Днепропетровской области помогали в восстановлении электросетей в Киевской, Донецкой и Херсонской областях.