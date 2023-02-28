Министр обороны Украины Резников наградил днепровских врачей и коммунальщиков

28 февраля врачи и коммунальщики Днепра получили почетные награды администра обороны Украины Алексея Резникова. Он поздравил их и поблагодарил за работу.

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Всего в перечне награжденных из 60 жителей области двадцать — днепряне. Это работники "Теплоэнерго", "Горсвета", "Днепропроводканала", инженеры "УРЕА", медсестры, врачи, директор одного из УВК. Они получили нагрудные "Знаки почета" и медали "При содействии Вооруженным силам Украины".

"Это действительно наши герои, которые 24/7 работают на благо всей территориальной громады. Помогают, заботятся и поддерживают всех, кто в этом нуждается. Днепр гордится своими людьми, которые при всех вызовах и безумной нагрузке продолжают работать ради Украинской Победы", — отметил мэр. Днепр Борис Филатов.

Со своей стороны председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак добавил: "Наши люди — невероятные. Украинцами сейчас гордится весь мир. Гордость за каждого".