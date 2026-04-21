Международное сотрудничество и восстановление после ударов: в Днепре ремонтируют корпус УГУНТ, поврежденный в результате российских обстрелов

В Днепре начали восстановление 4-го корпуса Украинского государственного университета науки и технологий, который подвергся значительным разрушениям из-за российских обстрелов. В 2025 году здание дважды попадало под удары, в результате чего на десяти этажах фактически были выбиты все окна. Долгое время отверстия оставались закрытыми пленкой и OSB-плитами, однако сейчас, при поддержке международных партнеров, начат полноценный монтаж новых окон в рамках программы Global Empowerment Mission в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation.

Как сообщил ректор университета Константин Сухой, несмотря на значительные повреждения, обошлось без пострадавших, хотя во время первоочередных работ стекло еще продолжало выпадать. По его словам, при поддержке городского совета и мэра Бориса Филатова было принято решение о восстановлении корпуса, где учатся будущие инженеры, металлурги и IT-специалисты. Сначала оперативно убрали обломки и законсервировали здание с помощью пленки и OSB-плит, что позволило сохранить инженерные сети и пройти зимний период. Сейчас восстановительные работы продолжаются, и в университете планируют в ближайшие месяцы полностью восстановить корпус, чтобы вернуться к офлайн-обучению и усилить подготовку специалистов для восстановления страны.

Параллельно с установкой новых окон восстанавливают тепловой контур здания – это одно из ключевых условий для возвращения студентов к очному обучению.

Директор коммунального учреждения "Дотик" Днепровского городского совета Рафаэль Кижнер отметил, что с начала полномасштабного вторжения враг системно атакует высшие учебные заведения, пытаясь сорвать подготовку инженерных и технических кадров. По его словам, в этом корпусе было повреждено более 90% окон на десяти этажах, часть из них – на трех этажах – уже удалось восстановить. Работы продолжаются, и совместно с университетом поставлена задача – до начала нового учебного года в 2026 году полностью восстановить здание и вернуть офлайн-образование. Для этого необходимо ликвидировать все повреждения и восстановить тепловой контур. Он также подчеркнул, что город активно сотрудничает с международными партнерами, поскольку самостоятельно покрыть все расходы невозможно, а из-за постоянных обстрелов восстановление происходит поэтапно – от объекта к объекту.