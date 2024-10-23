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Мэрия Днепра выделила еще почти 63 млн грн на нужды Сил обороны

Мария Шевчук
Днепр
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Мэрия Днепра выделила еще почти 63 млн грн на нужды Сил обороны

23 октября во время 56-й очередной сессии горсовета Днепра мэр Борис Филатов вручил командирам и представителям боевых бригад Сил обороны денежные сертификаты на почти 63 млн грн. Это средства прямой субвенции, выделяемые громадой.

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Мэрия Днепра выделила еще почти 63 млн грн на нужды Сил обороны
Мэрия Днепра выделила еще почти 63 млн грн на нужды Сил обороны

"К нам пришли ребята-защитники. Это представители 9 боевых бригад. От бригады, стоящей сейчас на Курщине, до наших родных бригад ТрО, славной 25-й Сичеславской, славной 93-й "Холодный Яр". Я очень благодарен всем днепрянам, налогоплательщикам. Потому что все мы – днепряне – помогаем Вооруженным Силам", – подчеркнул Филатов.

Мэрия Днепра выделила еще почти 63 млн грн на нужды Сил обороны

Он также подчеркнул, что все подарки, которые во время заседания передали военные, пополнят отдельный музей благодарности, который оборудован в холле горсовета.

Мэрия Днепра выделила еще почти 63 млн грн на нужды Сил обороны

"Я уже одиннадцатый год на войне и очень многое знаю – кто и как помогает. Днепр всегда помогает, всегда отвечает, быстро и четко решая наши проблемы. Зависит от громады и от управленцев, кто и как помогает. Днепру большие поздравления, большая благодарность громаде. Никогда не останавливайтесь, всегда помогайте. Потому что без вашей поддержки тяжело", – подчеркнул командир батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей.

Мэрия Днепра выделила еще почти 63 млн грн на нужды Сил обороны