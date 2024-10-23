Мэрия Днепра выделила еще почти 63 млн грн на нужды Сил обороны

23 октября во время 56-й очередной сессии горсовета Днепра мэр Борис Филатов вручил командирам и представителям боевых бригад Сил обороны денежные сертификаты на почти 63 млн грн. Это средства прямой субвенции, выделяемые громадой.

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"К нам пришли ребята-защитники. Это представители 9 боевых бригад. От бригады, стоящей сейчас на Курщине, до наших родных бригад ТрО, славной 25-й Сичеславской, славной 93-й "Холодный Яр". Я очень благодарен всем днепрянам, налогоплательщикам. Потому что все мы – днепряне – помогаем Вооруженным Силам", – подчеркнул Филатов.

Он также подчеркнул, что все подарки, которые во время заседания передали военные, пополнят отдельный музей благодарности, который оборудован в холле горсовета.

"Я уже одиннадцатый год на войне и очень многое знаю – кто и как помогает. Днепр всегда помогает, всегда отвечает, быстро и четко решая наши проблемы. Зависит от громады и от управленцев, кто и как помогает. Днепру большие поздравления, большая благодарность громаде. Никогда не останавливайтесь, всегда помогайте. Потому что без вашей поддержки тяжело", – подчеркнул командир батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей.